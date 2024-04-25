Лукашенко рассказал, что потеряет Киев без мирных переговоров
Лукашенко: Если Украина не пойдёт на переговоры, то скоро прекратит существование
Если Украина не пойдёт на переговоры, то уже в скором времени страна прекратит своё существование. Соответствующий прогноз сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит свою государственность и может прекратить существование", — сказал он, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
Он добавил, что Украине и её народу сегодня нужен мир, а Владимиру Зеленскому он посоветовал "исходить из реалистичных ожиданий". В то же время Незалежная, по словам Лукашенко, демонстрирует неготовность к переговорам, так как выдвигает неприемлемые требования. В частности, Киев продолжает настаивать на так называемой "формуле мира" Зеленского, являющейся "нереальной и радикальной", подчеркнул белорусский лидер.
Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал готовность Москвы к началу мирного урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер заявлял, что РФ готова к диалогу, но это должна быть конструктивная беседа без навязывания позиций третьих стран. Однако сейчас это представляется для Киева невозможным, поскольку там законодательно введён запрет на переговоры с российской стороной. По словам Путина, отказавшись от диалога, украинские власти сами загнали себя в угол.
Сайт президента Белоруссии