Лукашенко рассказал, что потеряет Киев без мирных переговоров

Если Украина не пойдёт на переговоры, то уже в скором времени страна прекратит своё существование. Соответствующий прогноз сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит свою государственность и может прекратить существование", — сказал он, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Он добавил, что Украине и её народу сегодня нужен мир, а Владимиру Зеленскому он посоветовал "исходить из реалистичных ожиданий". В то же время Незалежная, по словам Лукашенко, демонстрирует неготовность к переговорам, так как выдвигает неприемлемые требования. В частности, Киев продолжает настаивать на так называемой "формуле мира" Зеленского, являющейся "нереальной и радикальной", подчеркнул белорусский лидер.