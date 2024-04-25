"Она нереалистична": Лукашенко разбил "формулу мира" Зеленского

"Формула мира" Владимира Зеленского не может быть реализована, так как Россия не покинет ни Крым, ни новые регионы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.

"Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского — вроде патриотичная и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереалистична. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов, как они называют, Новороссии. Они не уйдут", — сказал он.