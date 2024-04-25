"Она нереалистична": Лукашенко разбил "формулу мира" Зеленского
Лукашенко заявил, что Россия не покинет новые регионы
Александр Лукашенко. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
"Формула мира" Владимира Зеленского не может быть реализована, так как Россия не покинет ни Крым, ни новые регионы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.
"Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского — вроде патриотичная и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереалистична. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов, как они называют, Новороссии. Они не уйдут", — сказал он.
Белорусский лидер заметил, что когда одна из сторон выдвигает неприемлемые предложения по переговорам, то она не готова на мирное решение конфликта.
Напомним, в июне в швейцарском Бюргенштоке пройдёт саммит по "формуле мира" Владимира Зеленского. На мероприятие приглашены представители 80–100 государств, однако многие не собираются принимать участие. Не желает приезжать в Швейцарию и Россия, о чём говорилось неоднократно. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, украинская "формула мира" является пустышкой, призванной склонить мировое большинство на сторону Киева.