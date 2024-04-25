"Возможны провокации": Лукашенко заявил о 120 тысячах бойцов ВСУ на белорусско-украинской границе

Вероятность вооружённых провокаций на белорусско-украинской границе сегодня достаточно высока. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, у границы с республикой сейчас находятся около 120 тысяч бойцов ВСУ.

"В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии: около 120 тысяч человек, территориалы и военные", — сказал он, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Белорусский лидер отметил, что Запад рассматривает Европу как потенциальный театр военных действий. По его словам, противник Западом уже определён — это Россия и Белоруссия. В частности, из года в год увеличивается количество мероприятий оперативной и боевой подготовки на территории стран Прибалтики и Польши. Кроме того, по словам Лукашенко, там же создаются базы для заблаговременного размещения и хранения западного вооружения.