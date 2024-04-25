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25 апреля, 11:08

"Возможны провокации": Лукашенко заявил о 120 тысячах бойцов ВСУ на белорусско-украинской границе

Лукашенко заявил о возможных вооружённых провокациях на границе с Украиной

Вероятность вооружённых провокаций на белорусско-украинской границе сегодня достаточно высока. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, у границы с республикой сейчас находятся около 120 тысяч бойцов ВСУ.

"В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии: около 120 тысяч человек, территориалы и военные", — сказал он, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Белорусский лидер отметил, что Запад рассматривает Европу как потенциальный театр военных действий. По его словам, противник Западом уже определён — это Россия и Белоруссия. В частности, из года в год увеличивается количество мероприятий оперативной и боевой подготовки на территории стран Прибалтики и Польши. Кроме того, по словам Лукашенко, там же создаются базы для заблаговременного размещения и хранения западного вооружения.

Лукашенко заявил, что Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения
Лукашенко заявил, что Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения

Ранее Лукашенко, выступая на ВНС, предупредил о катастрофических последствиях применения всего арсенала России. Также глава соседней республики рассказал, что потеряет Киев без мирных переговоров. В то же время, как подчеркнул белорусский лидер, Незалежная сегодня демонстрирует неготовность к контактам, так как выдвигает неприемлемые требования. В частности, Киев продолжает настаивать на так называемой формуле мира Зеленского, являющейся "нереальной и радикальной".

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Исакова
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