"Будет апокалипсис": Лукашенко рассказал о последствиях применения всего арсенала России
Лукашенко: В мире наступит апокалипсис в случае применения всего арсенала России
Если Россия применит весь арсенал имеющихся у неё средств обороны в ответ на угрозы стран Запада, то в мире настанет апокалипсис. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Любое неосторожное слово, движение — может начаться открытое вооружённое противостояние, вплоть до применения ядерного оружия. И если ситуация сложится угрожающая, они добьются, чего хотят для внутренней ситуации России, РФ применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис", — сказал он, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС).
По словам Лукашенко, Запад рассматривает Москву и Минск исключительно как потенциальных противников. Он также добавил, что страны Прибалтики и Польша уже отдали свои территории для создания в них опорных пунктов для атаки на восток.
Ранее Лукашенко, выступая на ВНС, рассказал, что потеряет Киев без мирных переговоров. В то же время, как подчеркнул белорусский лидер, Незалежная сегодня демонстрирует неготовность к контактам, так как выдвигает неприемлемые требования. В частности, Киев продолжает настаивать на так называемой формуле мира Зеленского, являющейся "нереальной и радикальной".
Сайт президента Белоруссии