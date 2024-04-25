"Будет апокалипсис": Лукашенко рассказал о последствиях применения всего арсенала России

Если Россия применит весь арсенал имеющихся у неё средств обороны в ответ на угрозы стран Запада, то в мире настанет апокалипсис. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Любое неосторожное слово, движение — может начаться открытое вооружённое противостояние, вплоть до применения ядерного оружия. И если ситуация сложится угрожающая, они добьются, чего хотят для внутренней ситуации России, РФ применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис", — сказал он, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС).