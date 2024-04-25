"Точно станут целью": Рябков раскрыл, что будет с ядерными объектами НАТО в случае их размещения в Польше

Если на территории Польши НАТО разместит свои ядерные объекты, то они станут законной целью для России. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что приближение совместных ядерных миссий стран Североатлантического альянса к российским границам обостряет угрозы для нашей страны.

"Все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоённо обсуждают в Польше и за её пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью", — предупредил Рябков в беседе с ТАСС.