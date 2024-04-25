"Точно станут целью": Рябков раскрыл, что будет с ядерными объектами НАТО в случае их размещения в Польше
Рябков: Ядерные объекты НАТО в Польше станут законной целью России
Сергей Рябков. Обложка © TACC / Гавриил Григоров
Если на территории Польши НАТО разместит свои ядерные объекты, то они станут законной целью для России. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что приближение совместных ядерных миссий стран Североатлантического альянса к российским границам обостряет угрозы для нашей страны.
"Все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоённо обсуждают в Польше и за её пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью", — предупредил Рябков в беседе с ТАСС.
Дипломат также назвал обсуждения о размещении ядерных объектов в Польше "развивающейся историей", за которой российская сторона будет пристально наблюдать.
Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил готовность разместить в своей стране ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". По его словам, в альянсе постоянно ведутся обсуждения на данную тему. Позже Дуда пояснил, что никаких конкретных решений на этот счёт в Североатлантическом блоке не принималось. Глава альянса Йенс Столтенберг тоже вскоре опроверг эти заявления, уточнив, что НАТО не собирается размещать такое оружие в Польше.