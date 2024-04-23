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22 апреля, 21:03

Дуда скорректировал слова о размещении ядерного оружия в Польше

Дуда: Решений о размещении ядерного оружия в Польше не принималось

Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Никакого решения о размещении в Польше ядерного оружия принято не было. Об этом заявил на брифинге президент республики Анджей Дуда.

"Никакие решения не принимались", — подчеркнул политик.

По его словам, участие Варшавы в программе НАТО по размещению ядерных боеголовок Nuclear Sharing рассматривалось с партнёрами по Североатлантическому блоку. Переговоры на эту тему периодически ведутся, страна является частью альянса и открыта для подобного обсуждения.

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Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что Совмин никогда не обсуждал вопрос размещения на территории республики ядерного оружия.

"Это было бы очень серьёзное решение, все детали которого следовало бы обсудить прежде всего в совете министров", — объяснил он журналистам.

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Как ранее писал Life.ru, Анджей Дуда выразил готовность разместить в Польше ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". Кремль уже предупредил Варшаву об ответе.

Лариса Сафронова
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