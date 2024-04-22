Кремль предупредил об ответе Минобороны на появление "ядерного кулака" в Польше
Песков обещал ответ Минобороны РФ в случае размещения ядерного оружия в Польше
Российские военные примут необходимые меры в случае размещения ядерного оружия (ЯО) США в Польше, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующие слова польского лидера Анджея Дуды.
"Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать всё необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность", — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Как уже писал Life.ru, Дуда выразил готовность разместить в Польше ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". Он напомнил, что РФ всё сильнее укрепляет Калининградскую область в военном отношении, а недавно разместила ядерное оружие на территории Белоруссии.
Минобороны РФ