Кремль предупредил об ответе Минобороны на появление "ядерного кулака" в Польше

Российские военные примут необходимые меры в случае размещения ядерного оружия (ЯО) США в Польше, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующие слова польского лидера Анджея Дуды.

"Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать всё необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность", — подчеркнул официальный представитель Кремля.