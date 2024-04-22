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22 апреля, 09:30

Кремль предупредил об ответе Минобороны на появление "ядерного кулака" в Польше

Песков обещал ответ Минобороны РФ в случае размещения ядерного оружия в Польше

Российские военные примут необходимые меры в случае размещения ядерного оружия (ЯО) США в Польше, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующие слова польского лидера Анджея Дуды.

"Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать всё необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность",  подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как уже писал Life.ru, Дуда выразил готовность разместить в Польше ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". Он напомнил, что РФ всё сильнее укрепляет Калининградскую область в военном отношении, а недавно разместила ядерное оружие на территории Белоруссии.

Норвегия отказалась размещать у себя ядерное оружие и войска НАТО
Норвегия отказалась размещать у себя ядерное оружие и войска НАТО
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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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