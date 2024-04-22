Президент Польши заявил о готовности к шагу, который ещё больше накалит отношения с РФ

"Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом отношении, а это значит, что мы просто реализуем общую политику", — заявил политик.