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22 апреля, 09:21

Президент Польши заявил о готовности к шагу, который ещё больше накалит отношения с РФ

Дуда: Польша готова разместить у себя ядерное оружие США

Правительство Польши готово разместить на своей территории ядерные ракеты Соединённых Штатов. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда в беседе с изданием Fakt.

"Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом отношении, а это значит, что мы просто реализуем общую политику", — заявил политик.

Он добавил, что эта тема уже на протяжении некоторого времени является одной из основных в переговорах Польши и США. Польский лидер также отметил, что РФ всё сильнее укрепляет Калининградскую область в военном отношении, а недавно разместила ядерное оружие на территории Белоруссии.

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По этой теме в прошлом году МИД РФ заявил, что единственным условием для вывода российского ЯО с белорусской территории является отказ США и НАТО от деструктивной политики в отношении России. А сам Дуда в сентябре говорил, что "ничто не предвещает" размещения американского ядерного оружия в Польше.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Radek Pietruszka

Юрий Лысенко
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