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14 сентября, 17:54

Президент Польши взял назад слишком воинственные слова премьера о ядерном оружии России

Дуда: Ничто не предвещает размещения в Польше ядерного оружия

<p>Президент Польши Анджей Дуда. Фото © Shutterstock</p>

Президент Польши Анджей Дуда. Фото © Shutterstock

Президент Польши Анджей Дуда рассказал о перспективах размещения ядерных бомб США на территории страны. На просьбу прокомментировать слова премьера Матеуша Моравецкого о желании обзавестись таким арсеналом в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии он заверил, что сейчас "ничто не предвещает" такого развития событий.

"У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь. Пока ничто этого не предвещает", — заявил глава государства журналистам во время экономического форума в городе Крыница-Здруй.

Дуда заметил, что в ситуации отсутствия у Варшавы подобного вида вооружений единственную гарантию безопасности для страны представляет НАТО. Он выразил надежду, что в случае угрозы со стороны "соседа с ядерным оружием" альянс примет все необходимые меры для защиты Польши.

Лавров: Россия привержена принципу недопустимости ядерной войны

Лавров: Россия привержена принципу недопустимости ядерной войны

Ранее в МИД РФ назвали условие для вывода ядерного оружия с территории Белоруссии. По словам руководителя второго департамента стран СНГ ведомства Алексея Полищука, для этого США и НАТО необходимо изменить их деструктивный политический курс в отношении России.

Андрей Бражников
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