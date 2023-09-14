Президент Польши взял назад слишком воинственные слова премьера о ядерном оружии России

Президент Польши Анджей Дуда рассказал о перспективах размещения ядерных бомб США на территории страны. На просьбу прокомментировать слова премьера Матеуша Моравецкого о желании обзавестись таким арсеналом в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии он заверил, что сейчас "ничто не предвещает" такого развития событий.

"У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь. Пока ничто этого не предвещает", — заявил глава государства журналистам во время экономического форума в городе Крыница-Здруй.

Дуда заметил, что в ситуации отсутствия у Варшавы подобного вида вооружений единственную гарантию безопасности для страны представляет НАТО. Он выразил надежду, что в случае угрозы со стороны "соседа с ядерным оружием" альянс примет все необходимые меры для защиты Польши.