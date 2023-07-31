В МИД РФ назвали условие для вывода ядерного оружия с территории Белоруссии

Вынести на обсуждение вопрос о выводе российского тактического ядерного оружия из Белоруссии можно будет лишь после того, как НАТО в целом и США в частности откажутся от деструктивного политического курса в отношении России, а также выведут американское ядерное оружие с территории Европы, ликвидировав всю инфраструктуру под него. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил руководитель второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.