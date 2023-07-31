В МИД РФ назвали условие для вывода ядерного оружия с территории Белоруссии
Дипломат Полищук: Вывод ТЯО из Белоруссии возможен после смены курса США и НАТО
Вынести на обсуждение вопрос о выводе российского тактического ядерного оружия из Белоруссии можно будет лишь после того, как НАТО в целом и США в частности откажутся от деструктивного политического курса в отношении России, а также выведут американское ядерное оружие с территории Европы, ликвидировав всю инфраструктуру под него. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил руководитель второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности", — объяснил Полищук.
По словам дипломата, размещение ТЯО в Белоруссии было вынужденным решением, напрямую связанным с обеспечением безопасности Союзного государства.
Лайф напоминает, что 25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соглашение о хранении российского ядерного вооружения на территории республики, при этом контроль за ним по-прежнему будет осуществлять Москва. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. Первые ядерные заряды в республику уже доставлены.
VK / Минобороны РФ