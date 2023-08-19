Лавров: Россия привержена принципу недопустимости ядерной войны

Россия убеждена в том, что в ядерной войне нет победителей, поэтому она привержена недопустимости подобных конфликтов. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Хочу подчеркнуть: наша страна в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в такой войне не может быть победителей. Соответственно, она никогда не должна быть развязана", — заявил Лавров.

Глава МИД напомнил, что такой постулат подтвердили лидеры пяти ядерных держав в начале 2022 года, при этом теперь документ приобрёл дополнительную актуальность. По словам министра, логика заявления диктует необходимость предотвращать любую военную конфронтацию между ядерными державами, так как она чревата переходом на ядерный уровень. Поэтому всем ядерным государствам нужно проявлять максимальную сдержанность.

Также руководитель российского дипломатического ведомства подчеркнул, что ядерное сдерживание является на сегодня единственным ответом на некоторые угрозы безопасности РФ.

"В контексте сдерживания обладание ядерными вооружениями является на сегодня единственно возможным ответом на некоторые существенные внешние угрозы безопасности нашей страны. Развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность наших озабоченностей в данной сфере", — указал глава министерства.

Лавров добавил, что НАТО нарушило принцип неделимости безопасности, когда провозгласило себя ядерным альянсом и сделало ставку на "стратегическое поражение" России.