Норвегия отказалась размещать у себя ядерное оружие и войска НАТО
Главком ВС Норвегии: Осло готов к обороне, но не будет размещать контингент НАТО
Норвегия готова к обороне в случае конфликта с Россией, но не собирается размещать у себя войска НАТО и ядерное оружие. С таким заявлением выступил главнокомандующий вооружёнными силами страны Эйрик Кристофферсен в беседе с Welt.
"Мы всегда это делали. Я поступил на службу в норвежские вооружённые силы в 1988 году. С тех пор моя работа как солдата заключается в подготовке к возможному конфликту. Необходимо надёжно сдержать Россию от нападения", — сказал он.
При этом главнокомандующий отметил, что Норвегия не собирается размещать у себя ядерное оружие и постоянный контингент НАТО.
"Для нас совершенно ясно, что в будущем в Норвегии не будет размещено ядерное оружие. У нас не было этого во время холодной войны, не было и после 1989 года", — уточнил он.
По его утверждениям, Россия не один год вооружается в Арктике, а также открывает новые военные базы и возобновляет работу старых, которые стояли в запустении после холодной войны. Он отметил, что после начала спецоперации с Кольского полуострова были выведены российские войска для размещения их в Незалежной.
Военный считает, что между Россией и другими северными государствами – участниками НАТО начнётся противостояние, потому что Москва хочет занимать лидирующие позиции в Арктике. Вместе с тем он отметил, что вопросы по этой теме нужно было решать до начала СВО на Украине.
Ранее главнокомандующий армией Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что страна готова нанести удар по России, если между государствами возникнет конфликт. Более того, он считает, что Таллин может рассчитывать на победу при соотношении потерь 20 к 1 в пользу эстонской стороны.
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