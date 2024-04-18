Норвегия отказалась размещать у себя ядерное оружие и войска НАТО

Норвегия готова к обороне в случае конфликта с Россией, но не собирается размещать у себя войска НАТО и ядерное оружие. С таким заявлением выступил главнокомандующий вооружёнными силами страны Эйрик Кристофферсен в беседе с Welt.

"Мы всегда это делали. Я поступил на службу в норвежские вооружённые силы в 1988 году. С тех пор моя работа как солдата заключается в подготовке к возможному конфликту. Необходимо надёжно сдержать Россию от нападения", — сказал он.

При этом главнокомандующий отметил, что Норвегия не собирается размещать у себя ядерное оружие и постоянный контингент НАТО.

"Для нас совершенно ясно, что в будущем в Норвегии не будет размещено ядерное оружие. У нас не было этого во время холодной войны, не было и после 1989 года", — уточнил он.

По его утверждениям, Россия не один год вооружается в Арктике, а также открывает новые военные базы и возобновляет работу старых, которые стояли в запустении после холодной войны. Он отметил, что после начала спецоперации с Кольского полуострова были выведены российские войска для размещения их в Незалежной.

Военный считает, что между Россией и другими северными государствами – участниками НАТО начнётся противостояние, потому что Москва хочет занимать лидирующие позиции в Арктике. Вместе с тем он отметил, что вопросы по этой теме нужно было решать до начала СВО на Украине.