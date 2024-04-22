Политолог предложил превратить "политического полутрупа" Дуду в "радиоактивный бульон" Эксперт Межевич назвал политическим полутрупом Дуду за слова о ядерном оружии 22 апреля, 18:21 Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / ЕРА

Россия не должна делать трагедии из заявлений президента Польши Анджея Дуды, который выразил готовность разместить на польской территории ядерное оружие НАТО. Об этом сказал "Царьграду" главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

"Заявление Дуды — это заявление политического полутрупа. Я настаиваю на этой формулировке. Потому что речь идёт не о человеческом, а о политическом полутрупе. Фактически даже трупе. Почему? Потому что полномочия Дуды заканчиваются", — пояснил он.

По мнению эксперта, если Дуда разожжёт в Польше настроения о якобы "российской угрозе", тем самым он подставит рядовых поляков. Межевич предложил отправить лидера Польши "куда-нибудь в глубину Уральских гор", где он сможет превратиться в "радиоактивный бульон" на испытаниях вооружения, если ему этого так хочется.

Напомним, Дуда выразил готовность разместить в Польше ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". По словам польского лидера, опасность для Варшавы якобы представляет Калининградская область со своим количеством оружия, а также ядерные ракеты в Белоруссии. Кремль уже предупредил Польшу об ответе.

Авторы Татьяна Миссуми