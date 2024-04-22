В ГД высказались о мечтах Польши о ядерном оружии: Дуда готов плясать под дуду США Депутат Хамитов: Польша зря старается напугать РФ ядерным оружием 22 апреля, 11:14 Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © ТАСС/Zuma/ Кредит: Zuma\TASS

Польша напрасно надеется напугать Россию превращением своей страны в склад чужого ядерного оружия — польские лидеры рискуют развалить благополучие собственного государства раньше любого ядерного удара. Так депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru прокомментировал заявления польского президента Анджея Дуды.

"Дуда ещё раз доказал свою готовность плясать под американскую дуду. В связи с этим даже как-то странно называть его президентом своей страны. Всё-таки при слове "президент" представляется фигура сильная, самостоятельная, не позволяющая манипулировать собой и использовать свою страну в чужих интересов", — подчеркнул собеседник Life.ru.

Депутат обратил внимание, что западным лидерам недостаёт дальновидности, которая должна быть присуща президенту или любому политику. Хамитов напомнил, что вектор развития мировой политики изменился: гегемония США стремительно сходит на нет, а в тренде — самостоятельность, независимость, собственная идентичность. Те же, кто по инерции продолжает поклоняться Белому дому, рискуют развалить благополучие собственных государств раньше любого ядерного удара.

"И если в Варшаве надеются напугать Россию превращением своей страны в склад чужого ядерного оружия – значит, они капитально застряли в прошлом веке. И сумеют ли такие государства оставаться заметными игроками в политике будущего – большой вопрос", — заключил парламентарий.

Как писал Life.ru, Дуда выразил готовность разместить в Польше ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". Польский лидер озаботился этим вопросом из-за укрепления Калининградской области в военном отношении, а также размещения ядерного оружия в Белоруссии. Кремль уже предупредил Варшаву об ответе.