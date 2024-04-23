В НАТО открестились от идеи размещать ядерное оружие в Польше Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов разместить ядерные силы в Польше 23 апреля, 15:51 Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / ЕРА

НАТО не вынашивает никаких планов о размещении ядерных сил США на польской территории. Так ответил на вопрос журналистов генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком в Варшаве.

"У НАТО нет никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО", — подчеркнул генсек.

При этом Столтенберг не сразу понял вопрос журналиста — и тому пришлось пояснить, что речь идёт о якобы "принятом в НАТО решении" использовать Польшу для установки своих ядерных ракет.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда выразил готовность разместить в стране ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". По его словам, в альянсе якобы постоянно ведутся обсуждения на это счёт. Позже Дуда скорректировал свои категоричные заявления, пояснив, что никаких конкретных решений в НАТО не принималось.

Авторы Татьяна Миссуми