Великобритания разместит свои истребители в Польше в 2025 году

В 2025 году Британия разместит в Польше свои истребители Typhoon. Об этом заявил глава правительства Соединённого Королевства Риши Сунак.

"Могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь истребители Typhoon Королевских ВВС, показав, как серьёзно мы относимся к этому вопросу. Мы хотим помогать в патрулировании польского воздушного пространства", — сказал Сунак на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.