Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 17:40

Великобритания разместит свои истребители в Польше в 2025 году

В 2025 году Британия разместит в Польше свои истребители Typhoon. Об этом заявил глава правительства Соединённого Королевства Риши Сунак.

"Могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь истребители Typhoon Королевских ВВС, показав, как серьёзно мы относимся к этому вопросу. Мы хотим помогать в патрулировании польского воздушного пространства", — сказал Сунак на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

"Очень смешно": Захарова задалась вопросом после заявления Британии и Франции о новой Антанте
"Очень смешно": Захарова задалась вопросом после заявления Британии и Франции о новой Антанте

Ранее Life.ru писал, что Сунак объявил о переводе оборонного комплекса Великобритании в военный режим, а также увеличении расходов на оборону до 2,5% ВВП. Толчком к такому решению, по его словам, являются мировые угрозы. Однако к войне с Россией Лондон не готов. Представители власти сами говорили, что в случае реального конфликта с РФ британская армия продержится всего два месяца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Великобритания
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров