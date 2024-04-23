Великобритания разместит свои истребители в Польше в 2025 году
В 2025 году Британия разместит в Польше свои истребители Typhoon. Об этом заявил глава правительства Соединённого Королевства Риши Сунак.
"Могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь истребители Typhoon Королевских ВВС, показав, как серьёзно мы относимся к этому вопросу. Мы хотим помогать в патрулировании польского воздушного пространства", — сказал Сунак на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.
Ранее Life.ru писал, что Сунак объявил о переводе оборонного комплекса Великобритании в военный режим, а также увеличении расходов на оборону до 2,5% ВВП. Толчком к такому решению, по его словам, являются мировые угрозы. Однако к войне с Россией Лондон не готов. Представители власти сами говорили, что в случае реального конфликта с РФ британская армия продержится всего два месяца.
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