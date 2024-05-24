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Регион
24 мая, 11:33

Reuters заявило о согласии Путина на мир по Украине при "сохранении линий фронта"

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам о прекращении огня на Украине, на которых будут зафиксированы "нынешние линии фронта", утверждает агентство Reuters со ссылкой на четырёх российских источников.

Три инсайдера, знакомые с ходом обсуждений в российском руководстве, говорят, что Путин выразил небольшой группе советников разочарование срывом переговоров между Москвой и Киевом с подачи Запада. По их словам, президент России осуждает и решение Владимира Зеленского о запрете на диалог. Четвёртый источник Reuters заявил о готовности Путина продолжать СВО "столько, сколько потребуется".

"Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня, чтобы заморозить конфликт", объяснил он.

Один из собеседников агентства допустил, что Москва и Киев не смогут договориться, пока Зеленский находится у власти. По его оценке, Россия может заключить сделку с США. Представитель американского Госдепартамента на это сказал агентству, что любая инициатива по установлению мира должна уважать "территориальную целостность Украины в пределах её международно признанных границ".

Путин считает базой для переговоров по Украине именно стамбульский проект
Путин считает базой для переговоров по Украине именно стамбульский проект

Путин не раз говорил о готовности к переговорам по Украине. По его словам, Россия, в отличие от киевских властей, никогда не протестовала против диалога. Но, как объяснял президент, теперь важно понять, с кем именно там следует договариваться и в какой степени им можно доверять.

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Life.ru

Андрей Бражников
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