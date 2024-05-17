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Регион
17 мая, 10:27

Путин разрешил переговоры по Украине с теми, "кому можно доверять"

Путин в Харбине вновь отметил готовность России к переговорам по Украине

Россия, в отличие от киевских властей, никогда не протестовала против ведения переговоров с Украиной, но теперь важно понять, с кем именно там следует договариваться и в какой степени им можно доверять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами, сопровождающими его во время визита в Китай.

Он в очередной раз обратил внимание на то, что Москва никогда не была противником мирных переговоров, в то время как Киев сразу свернул своё участие в переговорном процессе, как только российские войска покинули Киевскую область. Нас тогда в очередной раз обманули, сказал российский лидер.

"Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять. И, конечно, анализируем сейчас всё, что происходит в этом плане и на этом направлении", — заметил глава государства.

"Скоро уедем": Путин извинился перед китайцами за жёсткие меры безопасности из-за его визита
"Скоро уедем": Путин извинился перед китайцами за жёсткие меры безопасности из-за его визита

Весь вчерашний день российская делегация посвятила проведению различных переговоров с китайскими партнёрами. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с Украиной в неформальной обстановке за закрытыми дверями. А сегодня, 17 мая, российский лидер стал гостем китайского города Харбина, где поучаствовал в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и посетил Харбинский университет, где оставил памятное послание в книге почётных гостей.

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Life.ru / Павел Баранов

Владимир Озеров
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