Путин разрешил переговоры по Украине с теми, "кому можно доверять"

Россия, в отличие от киевских властей, никогда не протестовала против ведения переговоров с Украиной, но теперь важно понять, с кем именно там следует договариваться и в какой степени им можно доверять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами, сопровождающими его во время визита в Китай.

Он в очередной раз обратил внимание на то, что Москва никогда не была противником мирных переговоров, в то время как Киев сразу свернул своё участие в переговорном процессе, как только российские войска покинули Киевскую область. Нас тогда в очередной раз обманули, сказал российский лидер.