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Регион
17 мая, 09:38

"Скоро уедем": Путин извинился перед китайцами за жёсткие меры безопасности из-за его визита

Путину стало неудобно перед китайцами в Харбине за жёсткие меры безопасности

Президент России Владимир Путин во время беседы со студентами и преподавательским составом Харбинского политехнического университета выразил им своё сожаление в связи с жёсткими мерами безопасности, которые были введены из-за его приезда, и в шутку заверил, что российская делегация скоро отправится домой.

"Я хочу только извиниться перед жителями города за то, что с нашим приездом приняты такие достаточно жёсткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват. Местные товарищи работают профессионально, жёстко. Я всё понимаю. Наверное, так и надо. Но, во всяком случае, это вызывает определённые неудобства для граждан. Здесь пресса работает", — извинялся российский президент.

Он добавил, что жители Харбина снова заживут привычной жизнью без жёстких мер безопасности после отъезда гостей из России.

"Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем. У вас жизнь вернётся в нормальное русло", — с улыбкой пообещал Путин.

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Весь вчерашний день российская делегация посвятила проведению различных переговоров с китайскими партнёрами. Сегодня Владимир Путин посетил Харбин, где принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо, а также стал гостем Харбинского политехнического университета, где оставил памятную запись в книге почётных гостей.

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Владимир Озеров
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