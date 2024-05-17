"Скоро уедем": Путин извинился перед китайцами за жёсткие меры безопасности из-за его визита
Путину стало неудобно перед китайцами в Харбине за жёсткие меры безопасности
Президент России Владимир Путин во время беседы со студентами и преподавательским составом Харбинского политехнического университета выразил им своё сожаление в связи с жёсткими мерами безопасности, которые были введены из-за его приезда, и в шутку заверил, что российская делегация скоро отправится домой.
"Я хочу только извиниться перед жителями города за то, что с нашим приездом приняты такие достаточно жёсткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват. Местные товарищи работают профессионально, жёстко. Я всё понимаю. Наверное, так и надо. Но, во всяком случае, это вызывает определённые неудобства для граждан. Здесь пресса работает", — извинялся российский президент.
Он добавил, что жители Харбина снова заживут привычной жизнью без жёстких мер безопасности после отъезда гостей из России.
"Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем. У вас жизнь вернётся в нормальное русло", — с улыбкой пообещал Путин.
Весь вчерашний день российская делегация посвятила проведению различных переговоров с китайскими партнёрами. Сегодня Владимир Путин посетил Харбин, где принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо, а также стал гостем Харбинского политехнического университета, где оставил памятную запись в книге почётных гостей.
Life.ru