"Скоро уедем": Путин извинился перед китайцами за жёсткие меры безопасности из-за его визита

Президент России Владимир Путин во время беседы со студентами и преподавательским составом Харбинского политехнического университета выразил им своё сожаление в связи с жёсткими мерами безопасности, которые были введены из-за его приезда, и в шутку заверил, что российская делегация скоро отправится домой.

"Я хочу только извиниться перед жителями города за то, что с нашим приездом приняты такие достаточно жёсткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват. Местные товарищи работают профессионально, жёстко. Я всё понимаю. Наверное, так и надо. Но, во всяком случае, это вызывает определённые неудобства для граждан. Здесь пресса работает", — извинялся российский президент.

Он добавил, что жители Харбина снова заживут привычной жизнью без жёстких мер безопасности после отъезда гостей из России.