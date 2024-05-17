Путин считает базой для переговоров по Украине именно стамбульский проект
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Президент России Владимир Путин назвал стамбульский проект договорённостей базой для переговоров по Украине. Заявление прозвучало во время общения с журналистами в китайском Харбине. Российский лидер напомнил, что проект этого договора был парафирован обеими сторонами и в Москве никогда не отказывались от диалога, в отличие от Киева.
"У нас есть база для переговорного процесса — то, о чём мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объёмного документа, была поставлена подпись главы украинской делегации", — указал российский лидер.
Ранее в ходе того же брифинга Путин заверил журналистов, что планов взятия Харькова на сегодняшний день нет. По его словам, успешная операция российских войск на Харьковском направлении — это вина властей Украины и ответ на непрекращающиеся обстрелы ВСУ российских мирных городов.