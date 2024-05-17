Путин считает базой для переговоров по Украине именно стамбульский проект

Президент России Владимир Путин назвал стамбульский проект договорённостей базой для переговоров по Украине. Заявление прозвучало во время общения с журналистами в китайском Харбине. Российский лидер напомнил, что проект этого договора был парафирован обеими сторонами и в Москве никогда не отказывались от диалога, в отличие от Киева.

"У нас есть база для переговорного процесса — то, о чём мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объёмного документа, была поставлена подпись главы украинской делегации", — указал российский лидер.