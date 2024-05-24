Город красивый, и погода хорошая: Путин начал переговоры с Лукашенко и сделал комплимент Минску
Путин: Работа над экономическим развитием Белоруссии идёт хорошо
Работа над развитием экономики Белоруссии идёт хорошо, результаты говорят сами за себя, республика уверенно стоит на ногах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, прибывший в Минск для встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Главы государств начали переговоры в узком составе, сообщает корреспондент Life.ru с места событий.
"В целом работа идёт на хорошем уровне, если говорить про экономику. Результаты экономического развития говорят сами за себя. Хочу поздравить: Белоруссия уверенно себя чувствует, стоит на ногах. Проехал по городу, он в хорошем состоянии, красивый, да и погода хорошая сегодня", — сделал Белоруссии и Минску комплимент российский лидер.
Путин отметил, что находится в постоянном контакте с белорусским коллегой: они всегда на связи и регулярно проводят встречи. Он также подчеркнул ценность моментов, которые позволяют оценить как проделанную работу, так и предстоящие задачи, а также наметить совместные шаги по движению вперёд.
Напомним, Владимир Путин накануне прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Он пробудет в союзной республике два дня. Глава России поделился перечнем тех вопросов, которые они собираются обсудить с Александром Лукашенко. В этом списке вопросы безопасности и ядерных учений в Российской Федерации, в которых также будут участвовать военнослужащие из Белоруссии. Вместе с президентом РФ в Минск прибыл министр обороны Андрей Белоусов.
Life.ru / Павел Баранов