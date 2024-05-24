Город красивый, и погода хорошая: Путин начал переговоры с Лукашенко и сделал комплимент Минску

Работа над развитием экономики Белоруссии идёт хорошо, результаты говорят сами за себя, республика уверенно стоит на ногах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, прибывший в Минск для встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Главы государств начали переговоры в узком составе, сообщает корреспондент Life.ru с места событий.

"В целом работа идёт на хорошем уровне, если говорить про экономику. Результаты экономического развития говорят сами за себя. Хочу поздравить: Белоруссия уверенно себя чувствует, стоит на ногах. Проехал по городу, он в хорошем состоянии, красивый, да и погода хорошая сегодня", — сделал Белоруссии и Минску комплимент российский лидер.