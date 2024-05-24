Трамп отвёл Путину и Си Цзиньпину роли лидеров в мировой политике, но и о себе не забыл

К лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину можно относиться по-разному, но нельзя не признавать, что они играют лидирующую роль в мировой политике. Таким мнением поделился бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп. Он противопоставил их нынешнему главе Белого дома Джо Байдену и констатировал, что перевес явно не в его пользу.

"Посмотрите на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина. Они все на первых ролях, нравится вам это или нет", — приводит слова Трампа Washington Post.

В случае своего переизбрания на пост президента Штатов в 2024 году Дональд Трамп пообещал вернуть Америке статус лидера, "которого будут уважать".