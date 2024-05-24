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24 мая, 09:38

Трамп отвёл Путину и Си Цзиньпину роли лидеров в мировой политике, но и о себе не забыл

Трамп отвёл Путину и Си Цзиньпину лидирующие роли в мировой политике

К лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину можно относиться по-разному, но нельзя не признавать, что они играют лидирующую роль в мировой политике. Таким мнением поделился бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп. Он противопоставил их нынешнему главе Белого дома Джо Байдену и констатировал, что перевес явно не в его пользу.

"Посмотрите на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина. Они все на первых ролях, нравится вам это или нет", — приводит слова Трампа Washington Post.

В случае своего переизбрания на пост президента Штатов в 2024 году Дональд Трамп пообещал вернуть Америке статус лидера, "которого будут уважать".

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А ранее экс-президент США предупредил Вашингтон о приближающихся проблемах в связи с укреплением российско-китайских отношений. По мнению Дональда Трампа, объединение Москвы и Пекина ударит по благополучию Америки намного сильнее, "чем всё остальное".

Обложка ©

ТАСС / АР, © Life.ru, © ТАСС / Zuma

Марина Калегина
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