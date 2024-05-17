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17 мая, 14:35

"Хуже, чем всё остальное": Трамп высказался о визите Путина в Китай

Трамп: Укрепление российско-китайских отношений представляет угрозу для США

Экс-президент США Дональд Трамп предупредил Вашингтон о приближающихся проблемах в связи с укреплением российско-китайских отношений. Соответствующее заявление он сделал на фоне рабочего визита российского лидера Владимира Путина в Пекин.

"Трамп перечислил и другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику, но заявил, что встреча лидеров Китая и России была "возможно, хуже, чем всё остальное", — передают журналисты Fox News.

Путин подвёл ёмкий итог своего знакового визита в Китай
Путин подвёл ёмкий итог своего знакового визита в Китай

Напомним, Путин приехал в Пекин 15 мая. На следующий день он провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, они длились 2,5 часа. В результате встречи лидеры подписали соглашение об углублении всеобъемлющего сотрудничества и партнёрства на стратегическом уровне. 17 мая президент России посетил Харбин, где принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо, а также встретился со студентами местного вуза.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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