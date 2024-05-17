"Хуже, чем всё остальное": Трамп высказался о визите Путина в Китай

Экс-президент США Дональд Трамп предупредил Вашингтон о приближающихся проблемах в связи с укреплением российско-китайских отношений. Соответствующее заявление он сделал на фоне рабочего визита российского лидера Владимира Путина в Пекин.

"Трамп перечислил и другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику, но заявил, что встреча лидеров Китая и России была "возможно, хуже, чем всё остальное", — передают журналисты Fox News.