Путин на встрече с Лукашенко в Минске пригласил его в Россию
Путин с Лукашенко в Минске. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин в ходе двухдневного визита в Минск пригласил белорусского коллегу Александр Лукашенко приехать в Россию. Об этом сообщает близкий к пресс-службе лидера республики телеграм-канал "Пул первого".
"[Президенты] договорились и о дальнейших встречах, взаимодействии в целом. Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил", — говорится в сообщении.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом вечером 23 мая. Накануне он провёл переговоры с Александром Лукашенко. Стороны, в частности, обсуждали вопросы безопасности и реагирования на западные угрозы. Также президенты затронули тему совместных военных учений двух стран по применению нестратегического ядерного оружия. Путин подчеркнул, что Москва относится к безопасности Минска как к своей собственной. Российский лидер добавил, что российская сторона не нарушает никаких международных законов, тем более что НАТО проводит аналогичные учения вблизи границ нашей страны.