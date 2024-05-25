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Регион
25 мая, 10:57

Путин на встрече с Лукашенко в Минске пригласил его в Россию

Путин с Лукашенко в Минске. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Путин с Лукашенко в Минске. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин в ходе двухдневного визита в Минск пригласил белорусского коллегу Александр Лукашенко приехать в Россию. Об этом сообщает близкий к пресс-службе лидера республики телеграм-канал "Пул первого".

"[Президенты] договорились и о дальнейших встречах, взаимодействии в целом. Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил", — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом вечером 23 мая. Накануне он провёл переговоры с Александром Лукашенко. Стороны, в частности, обсуждали вопросы безопасности и реагирования на западные угрозы. Также президенты затронули тему совместных военных учений двух стран по применению нестратегического ядерного оружия. Путин подчеркнул, что Москва относится к безопасности Минска как к своей собственной. Российский лидер добавил, что российская сторона не нарушает никаких международных законов, тем более что НАТО проводит аналогичные учения вблизи границ нашей страны.

Путин: Россия и так проводила ядерные учения регулярно, но теперь — вместе с Минском
Путин: Россия и так проводила ядерные учения регулярно, но теперь — вместе с Минском
Наталья Исакова
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