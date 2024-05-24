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24 мая, 14:54

Путин: Россия и так проводила ядерные учения регулярно, но теперь — вместе с Минском

Путин на встрече с Лукашенко в Минске. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Путин на встрече с Лукашенко в Минске. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Россия регулярно проводила учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. На этот факт обратил внимание президент Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров. Ситуация изменилась лишь в том, что теперь к манёврам привлечены союзники из Минска.

"Разница только в том, что после размещения части нестратегического потенциала ядерного на территории Белоруссии мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками", указал российский лидер.

Путин добавил, что Российская Федерация полностью соблюдает свои обязательства в сфере ядерных вооружений.

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Напомним, Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом накануне вечером. На повестке темы безопасности двух государств и тех самых ядерных учений в Российской Федерации, которые пройдут с участием военных Республики Беларусь.

Марина Калегина
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