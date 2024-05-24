Путин: Россия и так проводила ядерные учения регулярно, но теперь — вместе с Минском

Россия регулярно проводила учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. На этот факт обратил внимание президент Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров. Ситуация изменилась лишь в том, что теперь к манёврам привлечены союзники из Минска.

"Разница только в том, что после размещения части нестратегического потенциала ядерного на территории Белоруссии мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками", — указал российский лидер.