"Оружие лежать не должно": В Госдуме назвали ядерные учения сигналом для Украины и Запада Депутат Колунов: Ядерные учения РФ — это недвусмысленный знак Украине и Западу 21 мая, 16:07 Учения нестратегических ядерных сил в Южном военном округе. Видео © Telegram / Минобороны России

Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, которые стартовали в России сегодня, 21 мая, это "совершенно ясный, недвусмысленный знак Украине и Западу". Так считает депутат Госдумы Сергей Колунов.

"Неслучайно учения проходят в Южном военном округе, недалеко от зоны проведения СВО. Наш ядерный потенциал велик, и мощными учениями вблизи натовских границ мы говорим: "Не смейте атаковать мирные российские города, не смейте совершать теракты, налёты на мирное население. Продолжите — ударим ядерным!" Считаю, что подобные учения вообще должны стать регулярными. Оружие "лежать" не должно", — подчеркнул парламентарий в беседе с Life.ru.

Как сообщал Life.ru, в начале мая в ответ на агрессивные заявления лидеров НАТО Россия анонсировала учения по применению тактического ядерного оружия. И сегодня, 21 мая, в Южном военном округе стартовал первый этап манёвров. В его рамках задействуют ракетные комплексы "Искандер" и гиперзвуковые комплексы "Кинжал". Как ранее рассказал российский лидер Владимир Путин, на втором этапе к учениям присоединится Белоруссия, в которой находится наше ЯО.