Минобороны России опубликовало видео учений нестратегических ядерных сил

Министерство обороны РФ опубликовало видео учений по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Кадры ведомство разместило во вторник, 21 мая, в телеграм-канале.

Учения нестратегических ядерных сил в Южном военном округе. Видео © Telegram / Минобороны России

На видео запечатлено выдвижение оперативно-тактических комплексов "Искандер" и установка на них ракет. Также в объектив камеры попала подготовка к вылету самолёта, который снаряжён авиационным средством поражения. На аэродроме сняли носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" — истребитель МиГ-31.