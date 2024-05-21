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Регион
21 мая, 15:27

Минобороны России опубликовало видео учений нестратегических ядерных сил

Министерство обороны РФ опубликовало видео учений по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Кадры ведомство разместило во вторник, 21 мая, в телеграм-канале.

Учения нестратегических ядерных сил в Южном военном округе. Видео © Telegram / Минобороны России

На видео запечатлено выдвижение оперативно-тактических комплексов "Искандер" и установка на них ракет. Также в объектив камеры попала подготовка к вылету самолёта, который снаряжён авиационным средством поражения. На аэродроме сняли носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" — истребитель МиГ-31.

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Как сообщили в Минобороны РФ, первая стадия учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия началась в Южном военном округе (ЮВО) 21 мая. В министерстве указали, что такие мероприятия проводятся для обеспечения территориальной целостности России на фоне угроз западных лиц в адрес Москвы.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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