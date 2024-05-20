В Кремле высказались о предстоящих ядерных учениях ВС России
Песков: Учения РФ с нестратегическим ядерным оружием проведут в назначенные сроки
Учения ВС России по отработке применения нестратегического ядерного оружия пройдут "в соответствующие сроки". Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть поручение Верховного главнокомандующего, оно будет исполнено в соответствующие сроки", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Точные даты этих учений, по словам Пескова, должно сообщить Минобороны РФ.
В начале мая на агрессивные заявления лидеров НАТО Минобороны РФ анонсировало проведение учений по применению тактического ядерного оружия. Кроме того, российский лидер Владимир Путин заявил, что на втором этапе к учениям присоединится Белоруссия, в которой находится наше ЯО. Глава государства также отметил, что эта работа является плановой и ничего необычного в ней нет. В МИД РФ рассказали, что такие меры были приняты для того, чтобы остудить "горячие головы" западного руководства.
Wikipedia / Mil.ru