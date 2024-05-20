В Кремле высказались о предстоящих ядерных учениях ВС России

Учения ВС России по отработке применения нестратегического ядерного оружия пройдут "в соответствующие сроки". Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть поручение Верховного главнокомандующего, оно будет исполнено в соответствующие сроки", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.