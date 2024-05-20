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Регион
20 мая, 09:50

В Кремле высказались о предстоящих ядерных учениях ВС России

Песков: Учения РФ с нестратегическим ядерным оружием проведут в назначенные сроки

Учения ВС России по отработке применения нестратегического ядерного оружия пройдут "в соответствующие сроки". Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть поручение Верховного главнокомандующего, оно будет исполнено в соответствующие сроки", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Точные даты этих учений, по словам Пескова, должно сообщить Минобороны РФ.

В начале мая на агрессивные заявления лидеров НАТО Минобороны РФ анонсировало проведение учений по применению тактического ядерного оружия. Кроме того, российский лидер Владимир Путин заявил, что на втором этапе к учениям присоединится Белоруссия, в которой находится наше ЯО. Глава государства также отметил, что эта работа является плановой и ничего необычного в ней нет. В МИД РФ рассказали, что такие меры были приняты для того, чтобы остудить "горячие головы" западного руководства.

Приказ Путина об учениях с ядерным оружием вызвал бурную реакцию в Вашингтоне
Приказ Путина об учениях с ядерным оружием вызвал бурную реакцию в Вашингтоне
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Wikipedia / Mil.ru

Александр Юнашев
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