Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 10:31

"Ничего необычного": Путин прокомментировал учения с ядерным оружием

Путин назвал плановыми учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия являются плановой работой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", — сказал президент.

Путин: Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе ядерных учений
Путин: Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе ядерных учений

Напомним, в понедельник, 6 мая, Генштаб РФ сообщил о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями, авиацией и силами Военно-морского флота. Отмечалось, что это решение было принято в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Как заявили в МИД РФ, учения должны остудить "горячие головы" Запада.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Военные учения
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров