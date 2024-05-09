"Ничего необычного": Путин прокомментировал учения с ядерным оружием

"Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", — сказал президент.

Напомним, в понедельник, 6 мая, Генштаб РФ сообщил о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями, авиацией и силами Военно-морского флота. Отмечалось, что это решение было принято в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Как заявили в МИД РФ, учения должны остудить "горячие головы" Запада.