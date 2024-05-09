"Ничего необычного": Путин прокомментировал учения с ядерным оружием
Путин назвал плановыми учения по применению нестратегического ядерного оружия
Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия являются плановой работой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", — сказал президент.
Напомним, в понедельник, 6 мая, Генштаб РФ сообщил о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями, авиацией и силами Военно-морского флота. Отмечалось, что это решение было принято в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Как заявили в МИД РФ, учения должны остудить "горячие головы" Запада.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ