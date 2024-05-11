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11 мая, 11:18

Приказ Путина об учениях с ядерным оружием вызвал бурную реакцию в Вашингтоне

Эксперт RS Эколс связал с агрессией НАТО учения РФ с тактическим ядерным оружием

Российский ракетный комплекс РТ-2ПМ "Тополь". Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российский ракетный комплекс РТ-2ПМ "Тополь". Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Между Россией и странами НАТО возрастает угроза начала прямой конфронтации из-за отнюдь не миролюбивых заявлений лидеров стран Запада в адрес Москвы. Об этом пишет аналитик Коннор Эколс в материале для издания Responsible Statecraft.

"Это должно служить напоминанием того, что вероятность широкомасштабного столкновения НАТО с Россией никуда не исчезала", — отметил Эколс.

Эксперт привёл слова президента России Владимира Путина, где он заявлял о том, что РФ будет делать всё возможное, чтобы не допустить глобального столкновения, но никому не позволит угрожать себе. Эколс уверен, что риск обострения возникает из-за действий западных лидеров, которые, опасаясь падения Киева, делают громкие агрессивные заявления. К примеру, слова главы МИД Великобритании о том, что Украина имеет право бить британским оружием по российской территории, и речи Эмманюэля Макрона о его готовности направить войска в зону спецоперации.

По словам аналитика, именно из-за этих факторов Владимир Путин поручил Генштабу начать подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, из-за которой начали беспокоиться в Вашингтоне.

"Ситуация всё больше напоминает спираль эскалации", — подытожил эксперт.

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Ранее в ответ на агрессивные заявления лидеров НАТО Минобороны России анонсировало проведение учений по применению тактического ядерного оружия. Кроме того, Владимир Путин заявил, что на втором этапе к учениям присоединится Белоруссия, в которой находится российское ЯО. Российский лидер также отметил, что эта работа является плановой и ничего необычного в ней нет. В МИД РФ рассказали, что такие меры были приняты для того, чтобы остудить "горячие головы" западного руководства.

Владимир Озеров
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