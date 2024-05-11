Приказ Путина об учениях с ядерным оружием вызвал бурную реакцию в Вашингтоне

Между Россией и странами НАТО возрастает угроза начала прямой конфронтации из-за отнюдь не миролюбивых заявлений лидеров стран Запада в адрес Москвы. Об этом пишет аналитик Коннор Эколс в материале для издания Responsible Statecraft.

"Это должно служить напоминанием того, что вероятность широкомасштабного столкновения НАТО с Россией никуда не исчезала", — отметил Эколс.

Эксперт привёл слова президента России Владимира Путина, где он заявлял о том, что РФ будет делать всё возможное, чтобы не допустить глобального столкновения, но никому не позволит угрожать себе. Эколс уверен, что риск обострения возникает из-за действий западных лидеров, которые, опасаясь падения Киева, делают громкие агрессивные заявления. К примеру, слова главы МИД Великобритании о том, что Украина имеет право бить британским оружием по российской территории, и речи Эмманюэля Макрона о его готовности направить войска в зону спецоперации.

По словам аналитика, именно из-за этих факторов Владимир Путин поручил Генштабу начать подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, из-за которой начали беспокоиться в Вашингтоне.