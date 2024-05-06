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6 мая, 17:10

Макрон заявил, что Франция не находится в войне ни с Россией, ни с её народом

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал уверенное заявление о том, что страна не воюет ни с Россией, ни с её гражданами. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином, который накануне прилетел в Париж в рамках европейского турне. Трансляцию вёл Елисейский дворец.

"Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом", — указал французский лидер.

Посол Франции прибыл в МИД РФ на фоне скандальных слов Макрона
Посол Франции прибыл в МИД РФ на фоне скандальных слов Макрона

Тем не менее ранее президент Франции зачем-то говорил о том, что страны Запада обсуждают возможность отправки армии в зону СВО, а также отметил, что Париж не допустит победы России в конфликте. В Госдуме, кстати, в ответ предложили ему "поступить по-мужски" и возглавить французских военных на Украине. Сегодня в Кремле заявили, что Минобороны РФ проверит подлинность данных его заявления.

Николь Вербер
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