Макрон заявил, что Франция не находится в войне ни с Россией, ни с её народом

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал уверенное заявление о том, что страна не воюет ни с Россией, ни с её гражданами. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином, который накануне прилетел в Париж в рамках европейского турне. Трансляцию вёл Елисейский дворец.