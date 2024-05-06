Посол Франции прибыл в МИД РФ на фоне скандальных слов Макрона
Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в МИД России
Французский посол в Москве Пьер Леви прибыл в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Причины визита иностранного дипломата не разглашаются. Это произошло на фоне решения Кремля проверить заявления Парижа об отправке военных из французского легиона на Украину.
Вызванный ранее в МИД РФ посол Великобритании Найджел Кейси вышел из здания российского дипведомства на Смоленской площади. Комментариев для журналистов дипломат не делал.
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