Посол Франции прибыл в МИД РФ на фоне скандальных слов Макрона

Французский посол в Москве Пьер Леви прибыл в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Причины визита иностранного дипломата не разглашаются. Это произошло на фоне решения Кремля проверить заявления Парижа об отправке военных из французского легиона на Украину.