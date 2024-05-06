Британский посол вызван в МИД РФ

Чрезвычайный и полномочный посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РФ Найджел Кейси. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси вызван в МИД РФ в понедельник, 6 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.