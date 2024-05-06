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Британский посол вызван в МИД РФ

6 мая, 10:38
Чрезвычайный и полномочный посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РФ Найджел Кейси. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Чрезвычайный и полномочный посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РФ Найджел Кейси. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси вызван в МИД РФ в понедельник, 6 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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Причина вызова дипломата не уточняется. Однако не исключено, что это связано со словами главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. В Кремле назвали такие заявления Кэмерона прямой эскалацией.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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