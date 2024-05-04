Захарову удивил страшный шум из-за "секрета Полишинеля", который выдал британский министр Захарова назвала саморазоблачением слова Кэмерона о "праве" Украины бить по РФ 4 мая, 09:09 Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Слова главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о "праве" Украины бить по российской территории иностранным оружием являются очевидным саморазоблачением Запада и доказывают его прямое участие в конфликте. Таким мнением поделилась в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Поднялся страшный шум в мировом медиапространстве, в том числе и в британских СМИ. Впервые западный политик настолько откровенно признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является секретом Полишинеля: Запад ведёт неприкрытую войну против России руками украинцев", — написала она.

Захарова напомнила, что официальные лица стран НАТО ликовали после теракта на Крымском мосту в 2022 году, точно так же открыто одобряя "блестящую работу" СБУ. Как и в случае с цитатой Кэмерона на портале агентства Reuters, тогда были сделаны попытки "зачистить" высказывания зарубежных политиков, чтобы не была настолько очевидна их причастность к теракту. Однако "откреститься" и "перевести стрелки" не удалось, подчеркнула Захарова.

"Для нас не новость, что Коллективный Запад не только закрывает глаза на все преступления киевского режима, но и открыто поощряет и подталкивает к их совершению. Слова Кэмерона — яркое тому подтверждение", — резюмировала дипломат.

Авторы Татьяна Миссуми