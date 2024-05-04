Захарову удивил страшный шум из-за "секрета Полишинеля", который выдал британский министр
Захарова назвала саморазоблачением слова Кэмерона о "праве" Украины бить по РФ
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Слова главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о "праве" Украины бить по российской территории иностранным оружием являются очевидным саморазоблачением Запада и доказывают его прямое участие в конфликте. Таким мнением поделилась в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Поднялся страшный шум в мировом медиапространстве, в том числе и в британских СМИ. Впервые западный политик настолько откровенно признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является секретом Полишинеля: Запад ведёт неприкрытую войну против России руками украинцев", — написала она.
Захарова напомнила, что официальные лица стран НАТО ликовали после теракта на Крымском мосту в 2022 году, точно так же открыто одобряя "блестящую работу" СБУ. Как и в случае с цитатой Кэмерона на портале агентства Reuters, тогда были сделаны попытки "зачистить" высказывания зарубежных политиков, чтобы не была настолько очевидна их причастность к теракту. Однако "откреститься" и "перевести стрелки" не удалось, подчеркнула Захарова.
"Для нас не новость, что Коллективный Запад не только закрывает глаза на все преступления киевского режима, но и открыто поощряет и подталкивает к их совершению. Слова Кэмерона — яркое тому подтверждение", — резюмировала дипломат.
Напомним, агентство Reuters процитировало главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. Через какое-то время агентство отозвало опубликованную новость. Журналисты пообещали разместить обновлённую версию текста. Однако 3 мая публикация вновь появилась на портале агентства без каких-либо правок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прямой эскалацией слова Кэмерона о "праве" Киева наносить удары по российской территории.