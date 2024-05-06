Песков назвал новым витком эскалации слова Макрона о войсках Франции на Украине
Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / АР
Президент Франции Эмманюэль Макрон очередными призывами отправить войска на Украину создал новый виток эскалации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами совсем недавно были свидетелями беспрецедентного нового витка напряжённости, который был инициирован президентом Франции, МИД Великобритании. Это всё была очень опасная риторика", — пояснил он журналистам.
Песков добавил, что заявления Парижа об отправке военных из своего иностранного легиона на Украину следует сначала проверить, а потом сделать выводы.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что страны Запада обсуждают возможность отправки армии в зону СВО, чтобы не допустить победы РФ. При этом в Австрии, Швеции, Великобритании и Германии говорят, что не будут помогать Киеву. В Госдуме предложили Макрону "поступить по-мужски" и возглавить французских военных на Украине. При этом ранее стало известно, что на Украину прибыли первые иностранные наёмники из Французского легиона. По словам полковника ВС Франции, отправленных бойцов недостаточно, чтобы остановить продвижение Российской армии.