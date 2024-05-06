Песков назвал новым витком эскалации слова Макрона о войсках Франции на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон очередными призывами отправить войска на Украину создал новый виток эскалации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с вами совсем недавно были свидетелями беспрецедентного нового витка напряжённости, который был инициирован президентом Франции, МИД Великобритании. Это всё была очень опасная риторика", — пояснил он журналистам.