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6 мая, 09:08

Песков: МО РФ проверит подлинность данных об отправке французских войск в Киев

Данные об отправке французской армии в зону специальной военной операции стоит проверить. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минобороны России уже занимается этим вопросом.

"Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наши военные проверяют эту информацию", — сказал представитель Кремля, комментируя информацию об отправке бойцов Иностранного легиона на Украину.

В Госдуме пообещали уничтожать французских солдат, если те окажутся в зоне СВО
В Госдуме пообещали уничтожать французских солдат, если те окажутся в зоне СВО

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что страны Запада обсуждают возможность отправки армии в зону СВО. Кроме того, он отметил, что Париж не допустит победы РФ в конфликте. При этом в Австрии, Швеции, Великобритании и Германии говорят, что не будут помогать Киеву. Швейцария также отказалась поставлять оружие Незалежной. В Госдуме РФ предложили Макрону "поступить по-мужски" и возглавить французских военных на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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