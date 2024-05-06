Песков: МО РФ проверит подлинность данных об отправке французских войск в Киев

Данные об отправке французской армии в зону специальной военной операции стоит проверить. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минобороны России уже занимается этим вопросом.

"Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наши военные проверяют эту информацию", — сказал представитель Кремля, комментируя информацию об отправке бойцов Иностранного легиона на Украину.