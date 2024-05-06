Песков: МО РФ проверит подлинность данных об отправке французских войск в Киев
Данные об отправке французской армии в зону специальной военной операции стоит проверить. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минобороны России уже занимается этим вопросом.
"Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наши военные проверяют эту информацию", — сказал представитель Кремля, комментируя информацию об отправке бойцов Иностранного легиона на Украину.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что страны Запада обсуждают возможность отправки армии в зону СВО. Кроме того, он отметил, что Париж не допустит победы РФ в конфликте. При этом в Австрии, Швеции, Великобритании и Германии говорят, что не будут помогать Киеву. Швейцария также отказалась поставлять оружие Незалежной. В Госдуме РФ предложили Макрону "поступить по-мужски" и возглавить французских военных на Украине.
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