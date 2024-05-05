Швейцария отказалась поставлять оружие Украине

Швейцария не станет поставлять вооружение на Украину. Страна по-прежнему будет покупать боеприпасы для своих войск, не обращая внимания на дефицит вооружения для киевского режима. Об этом заявила президент страны Виола Амхерд, отметив, что закон "О чрезвычайном положении" применяется только при крайней необходимости.

"Закон "О чрезвычайном положении" не обсуждался. К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного CoViD-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе", — сказала Амхерд в беседе с Blick.