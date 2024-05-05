Швейцария отказалась поставлять оружие Украине
Швейцария не станет отказываться от покупки боеприпасов из-за Украины
Швейцария не станет поставлять вооружение на Украину. Страна по-прежнему будет покупать боеприпасы для своих войск, не обращая внимания на дефицит вооружения для киевского режима. Об этом заявила президент страны Виола Амхерд, отметив, что закон "О чрезвычайном положении" применяется только при крайней необходимости.
"Закон "О чрезвычайном положении" не обсуждался. К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного CoViD-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе", — сказала Амхерд в беседе с Blick.
По её словам, страна не перестанет закупать снаряды, несмотря на нехватку вооружения в Европе и потребности в поставках Украины.
Ранее Life.ru писал, что 15–16 июня в Бюргенштоке состоится саммит, посвящённый украинской формуле мира. На мероприятие пригласили 160 делегаций, но российских представителей в этом списке нет. В Кремле отметили, что встреча не нацелена на результат, потому что об урегулировании вопроса нельзя говорить без участия Москвы. В Госдуме "мирный саммит" в Швейцарии назвали спектаклем для идиотов.
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