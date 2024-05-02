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2 мая, 10:34

В Госдуме назвали "мирный саммит" в Швейцарии спектаклем для идиотов

Депутат Матвейчев: Саммит по украинской "формуле мира" — это очередное шоу

Саммит по украинской "формуле мира", который состоится в Швейцарии без участия России, — это очередное шоу и эпизод в информационной войне, которыми Запад компенсирует свои поражения на поле боя. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.

Парламентарий напомнил, что спецоперация началась из-за того, что систему безопасности в Европе решили строить без России и в ущерб ей. Сейчас Запад продолжает эту линию, устраивая переговоры без участия главного игрока.

Матвейчев считает, что итогом швейцарского саммита может стать "некий документ, принуждающий Москву к неким действиям". Под этим документом будут подписи представителей ряда стран, и это будет выдаваться за мнение "мировой общественности", а Россию участники встречи представят как страну, которая это мнение игнорирует.

"Спектакль для идиотов, которыми западные страны считают своих граждан", — заключил Матвейчев.

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Напомним, саммит, посвящённый так называемой украинской формуле мира, пройдёт 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На мероприятие приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, но, как и ожидалось, России в этом списке нет. Как уже заявили в Кремле, встреча в Бюргенштоке не нацелена на результат, поскольку об урегулировании конфликта нельзя говорить без участия Москвы.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Ольга Годуненко
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