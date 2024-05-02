В Госдуме назвали "мирный саммит" в Швейцарии спектаклем для идиотов

Саммит по украинской "формуле мира", который состоится в Швейцарии без участия России, — это очередное шоу и эпизод в информационной войне, которыми Запад компенсирует свои поражения на поле боя. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.

Парламентарий напомнил, что спецоперация началась из-за того, что систему безопасности в Европе решили строить без России и в ущерб ей. Сейчас Запад продолжает эту линию, устраивая переговоры без участия главного игрока.

Матвейчев считает, что итогом швейцарского саммита может стать "некий документ, принуждающий Москву к неким действиям". Под этим документом будут подписи представителей ряда стран, и это будет выдаваться за мнение "мировой общественности", а Россию участники встречи представят как страну, которая это мнение игнорирует.