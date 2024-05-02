"Результата не будет": В Кремле высказались о предстоящем саммите по "формуле мира" Зеленского

Саммит, посвящённый украинской "формуле мира", который пройдёт летом в Швейцарии, не настроен на результат, поскольку об урегулировании конфликта нельзя говорить без участия России. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"О какой серьёзной конференции с серьёзными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков подчеркнул, что российская позиция по вопросу переговоров последовательна и абсолютно прозрачна. Он также напомнил, что её неоднократно озвучивал глава государства Владимир Путин.