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2 мая, 09:47

"Результата не будет": В Кремле высказались о предстоящем саммите по "формуле мира" Зеленского

Песков: Саммит по "формуле мира" Зеленского в Швейцарии не нацелен на результат

Саммит, посвящённый украинской "формуле мира", который пройдёт летом в Швейцарии, не настроен на результат, поскольку об урегулировании конфликта нельзя говорить без участия России. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"О какой серьёзной конференции с серьёзными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков подчеркнул, что российская позиция по вопросу переговоров последовательна и абсолютно прозрачна. Он также напомнил, что её неоднократно озвучивал глава государства Владимир Путин.

Ранее стало известно, что саммит, посвящённый украинской "формуле мира", пройдёт 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На данный момент на мероприятие приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. При этом в Швейцарии отметили, что "на данном этапе" Москва не была приглашена на саммит.

Лавров назвал "формулу мира" Зеленского пустышкой и неумной инициативой
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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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