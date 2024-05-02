Стало известно, когда пройдёт саммит по "формуле мира" Зеленского без участия России

Саммит, посвящённый украинской "формуле мира", на который не пригласили Россию, пройдёт 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщается на сайте Владимира Зеленского.

"Организация саммита является результатом скоординированных усилий украинской и швейцарской сторон. В нём примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов", — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что "на данном этапе" Россия не была приглашена на саммит. Однако в Швейцарии считают, что мирное урегулирование украинского конфликта не осуществится без российской стороны, Москва должна быть вовлечена в мирный процесс. На данный момент на конференцию приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств.