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2 мая, 09:26

Стало известно, когда пройдёт саммит по "формуле мира" Зеленского без участия России

Саммит по украинской "формуле мира" пройдёт 15–16 июня в Бюргенштоке

Саммит, посвящённый украинской "формуле мира", на который не пригласили Россию, пройдёт 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщается на сайте Владимира Зеленского.

"Организация саммита является результатом скоординированных усилий украинской и швейцарской сторон. В нём примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов", — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что "на данном этапе" Россия не была приглашена на саммит. Однако в Швейцарии считают, что мирное урегулирование украинского конфликта не осуществится без российской стороны, Москва должна быть вовлечена в мирный процесс. На данный момент на конференцию приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств.

Напомним, что в середине марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва откажется от участия в швейцарском саммите, даже если российских представителей туда пригласят.

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Getty Images / Paula Bronstein

Наталья Исакова
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