Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев увидел в предстоящем в Швейцарии "мирном саммите" по Украине неожиданную "тройную пользу" для России. Такими соображениями он поделился в пятницу, 3 мая, у себя в телеграм-канале.

Во-первых, убеждён Медведев, эта конференция станет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана Владимира Зеленского, который в посте российского политика назван "недоумком" и не только.

"При этом было бы желательно, чтобы бандеровский ублюдок посетил её лично и в очередной раз расписался в своей интеллектуальной никчёмности", — пишет Медведев.

Во-вторых, швейцарский саммит должен стать "зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит". Российский политик убеждён, что США и ЕС исчерпали свои возможности по прекращению военного конфликта. В-третьих, по мнению Медведева, конференция позволит нашим Вооружённым силам "и дальше продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов", а также вести "скрупулёзную работу по окончательному развалу политического режима бывшей Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации".