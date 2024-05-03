Медведев нашёл три неожиданные пользы для России в швейцарском саммите по Украине
Медведев: Саммит в Швейцарии станет доказательством импотенции западных элит
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Обложка © Екатерина Штукина / POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев увидел в предстоящем в Швейцарии "мирном саммите" по Украине неожиданную "тройную пользу" для России. Такими соображениями он поделился в пятницу, 3 мая, у себя в телеграм-канале.
Во-первых, убеждён Медведев, эта конференция станет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана Владимира Зеленского, который в посте российского политика назван "недоумком" и не только.
"При этом было бы желательно, чтобы бандеровский ублюдок посетил её лично и в очередной раз расписался в своей интеллектуальной никчёмности", — пишет Медведев.
Во-вторых, швейцарский саммит должен стать "зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит". Российский политик убеждён, что США и ЕС исчерпали свои возможности по прекращению военного конфликта. В-третьих, по мнению Медведева, конференция позволит нашим Вооружённым силам "и дальше продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов", а также вести "скрупулёзную работу по окончательному развалу политического режима бывшей Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации".
"Спасибо, страна сыра и часов!" — обратился к Швейцарии зампредседателя Совбеза РФ.
Как уже сообщал Life.ru, саммит, посвящённый так называемой украинской формуле мира, состоится 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На мероприятие приглашены свыше 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, однако, как и ожидалось, России в этом списке нет. Как заявили в Кремле, встреча в Бюргенштоке не нацелена на результат, так как об урегулировании конфликта нельзя говорить без участия Москвы. В Госдуме же "мирный саммит" в Швейцарии назвали спектаклем для идиотов.