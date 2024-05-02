Политолог считает, что саммит в Швейцарии проводят специально для нелегитимного Зеленского
Политолог Гаспарян: Саммит в Швейцарии призван легитимировать власть Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Саммит по украинской "формуле мира", который состоится в Швейцарии без участия России, проводится не для урегулирования конфликта, а для легитимизации нелегитимного Владимира Зеленского. Так считает политолог Армен Гаспарян.
"Мне кажется, что этот саммит не про урегулирование на Украине. Он несёт в себе гораздо более простую затею — легитимировать власть Зеленского после 21 мая. Расчёт на что? Вот они где-то в Швейцарии собрались, кто-то приехал из лидеров европейских стран, и там есть Зеленский. Вот они с ним общаются, а значит, они признают его президентом Украины. Потому что очевидно, что никакой другой цели здесь быть в принципе не может", — отмечает собеседник Life.ru.
Гаспарян также подчеркнул, что сама затея договариваться о мире без участия России абсолютно бесперспективная. Абсурдности ей добавляет ситуация в зоне СВО, которая складывается совершенно не так, как хотелось бы Зеленскому.
"Одно дело, если бы саммит проходил бы в момент пресловутого контрнаступления Украины. Когда ты можешь гордо сидеть, дуть щёки и что-то там говорить России. А совсем другая история, когда идёт разговор о том, что потеря Часова Яра автоматически означает начало конца вообще всей левобережной Украины. И в этот момент ты выходишь и начинаешь русским что-то объяснять. Ну, наверное, такой сюжет можно представить себе, но мне кажется, что тогда его должен комментировать врач-психиатр, а не политический аналитик, потому что подобные девиации сознания — это уже серьёзная болезнь", — добавил политолог.
Напомним, что правление Владимира Зеленского перестанет быть легитимным 20 мая, когда закончится срок его полномочий. Новые выборы на Украине решили не проводить, сославшись на военное положение. При этом голосование можно будет провести только спустя полгода после его отмены. В связи с близящимся концом срока Зеленского экс-депутат Рады заявил, что после 20 мая против него выступят Залужный, Порошенко и некоторые депутаты, которые собираются удержать свою власть в стране.