Политолог считает, что саммит в Швейцарии проводят специально для нелегитимного Зеленского Политолог Гаспарян: Саммит в Швейцарии призван легитимировать власть Зеленского 2 мая, 10:56 Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Саммит по украинской "формуле мира", который состоится в Швейцарии без участия России, проводится не для урегулирования конфликта, а для легитимизации нелегитимного Владимира Зеленского. Так считает политолог Армен Гаспарян.

"Мне кажется, что этот саммит не про урегулирование на Украине. Он несёт в себе гораздо более простую затею — легитимировать власть Зеленского после 21 мая. Расчёт на что? Вот они где-то в Швейцарии собрались, кто-то приехал из лидеров европейских стран, и там есть Зеленский. Вот они с ним общаются, а значит, они признают его президентом Украины. Потому что очевидно, что никакой другой цели здесь быть в принципе не может", — отмечает собеседник Life.ru.

Гаспарян также подчеркнул, что сама затея договариваться о мире без участия России абсолютно бесперспективная. Абсурдности ей добавляет ситуация в зоне СВО, которая складывается совершенно не так, как хотелось бы Зеленскому.

"Одно дело, если бы саммит проходил бы в момент пресловутого контрнаступления Украины. Когда ты можешь гордо сидеть, дуть щёки и что-то там говорить России. А совсем другая история, когда идёт разговор о том, что потеря Часова Яра автоматически означает начало конца вообще всей левобережной Украины. И в этот момент ты выходишь и начинаешь русским что-то объяснять. Ну, наверное, такой сюжет можно представить себе, но мне кажется, что тогда его должен комментировать врач-психиатр, а не политический аналитик, потому что подобные девиации сознания — это уже серьёзная болезнь", — добавил политолог.