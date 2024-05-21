В России стартовал первый этап ядерных учений

В Южном военном округе (ЮВО) стартовала первая стадия учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Как уточнили в Минобороны России, всё организовано по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ.

"В Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", — отметили в ведомстве.

В рамках данного этапа личный состав ракетных соединений ЮВО отрабатывает задачи получения спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к проведению запуска ракет. А подразделения авиации ВКС РФ отрабатывают снаряжение средств поражения, в частности аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал".