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21 мая, 14:55

В России стартовал первый этап ядерных учений

В ЮВО стартовал первый этап учений по отработке применения нестратегического ЯО

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Обложка © Wikipedia

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Обложка © Wikipedia

В Южном военном округе (ЮВО) стартовала первая стадия учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Как уточнили в Минобороны России, всё организовано по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ.

"В Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", — отметили в ведомстве.

В рамках данного этапа личный состав ракетных соединений ЮВО отрабатывает задачи получения спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к проведению запуска ракет. А подразделения авиации ВКС РФ отрабатывают снаряжение средств поражения, в частности аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал".

В министерстве указали, что учение проводится с целью поддержания готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Это, как отметили в ведомстве, необходимо для территориальной целостности РФ на фоне провокационных высказываний и угроз ряда западных лиц в адрес России.

В Кремле высказались о предстоящих ядерных учениях ВС России
В Кремле высказались о предстоящих ядерных учениях ВС России

Как сообщал Life.ru, в начале мая на агрессивные заявления лидеров НАТО Министерство обороны России анонсировало проведение учений по применению тактического ядерного оружия. Кроме того, российский лидер Владимир Путин заявил, что на втором этапе к учениям присоединится Белоруссия, в которой находится наше ЯО. Президент РФ также отметил, что эта работа является плановой и ничего необычного в ней нет. В МИД России указали, что такие меры были приняты для того, чтобы остудить "горячие головы" западного руководства.

Никита Осипов
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