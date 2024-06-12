Медведев поздравил с Днём России анимированной картой, включающей Украину
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал поздравление с Днём России. В его телеграм-канале появилась анимированная открытка, которая представляет собой разворачивающуюся карту нашей страны.
Медведев поздравил с Днём России анимированной картой, включающей Украину. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев
Её границы постепенно заполняют цвета развевающегося российского флага. Триколор начинает окрашивать территорию России от Курил на востоке и постепенно доходит до западных границ. Кроме того, цвета флага РФ на опубликованной Медведевым карте также закрашивают и территорию современной Украины, причём не только восточные её области, но и Киев, и западные регионы Незалежной.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что РФ предстоит совершить стратегический прорыв. После этого, как она утверждает, наша страна укрепится в ряду мировых лидеров прогресса.
ТАСС / Владимир Гердо