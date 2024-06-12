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12 июня, 06:37

Лукашенко выразил уверенность, что отношения между РФ и Белоруссией будут расширяться

Лукашенко поздравил Путина с Днём России

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех граждан РФ с Днём России. Лидер республики отметил, что во все времена самым большим богатством и ценностью для РФ были и остаются её граждане.

"Проводимый вами курс на укрепление человеческого капитала, широкую социально-экономическую поддержку семей и молодёжи создаёт необходимый потенциал для наращивания мощи, успешного преодоления всех трудностей текущего исторического момента", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа. Также лидер республики выразил уверенность, что "многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнёрства будут расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия".

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Ранее нашу страну с Днём России поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Председатель КНДР направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой восхитился успехами РФ и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений двух государств.

Иван Косицын
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