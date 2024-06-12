Лукашенко выразил уверенность, что отношения между РФ и Белоруссией будут расширяться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех граждан РФ с Днём России. Лидер республики отметил, что во все времена самым большим богатством и ценностью для РФ были и остаются её граждане.

"Проводимый вами курс на укрепление человеческого капитала, широкую социально-экономическую поддержку семей и молодёжи создаёт необходимый потенциал для наращивания мощи, успешного преодоления всех трудностей текущего исторического момента", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа. Также лидер республики выразил уверенность, что "многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнёрства будут расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия".