Матвиенко: Россия укрепится в ряду мировых лидеров после стратегического прорыва

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ предстоит совершить стратегический прорыв. После этого, как она утверждает, наша страна укрепится в ряду мировых лидеров прогресса.

"Если вдуматься, нам предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого наше Отечество окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического, социального прогресса", — написала в своём блоге Матвиенко.

Поздравляя жителей страны с Днём России, спикер Совфеда указала, что обществу представлен чёткий образ будущего страны, отвечающей ценностям российской цивилизации. По словам Матвиенко, президент РФ Владимир Путин определил этот новый виток развития в Послании Федеральному собранию. Она также подчеркнула, что сегодня наша страна — одна из немногих, кто демонстрирует альтернативу тупиковому пути Запада.