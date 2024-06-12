Матвиенко: Россия укрепится в ряду мировых лидеров после стратегического прорыва
Матвиенко заявила, что России предстоит совершить стратегический прорыв
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ предстоит совершить стратегический прорыв. После этого, как она утверждает, наша страна укрепится в ряду мировых лидеров прогресса.
"Если вдуматься, нам предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого наше Отечество окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического, социального прогресса", — написала в своём блоге Матвиенко.
Поздравляя жителей страны с Днём России, спикер Совфеда указала, что обществу представлен чёткий образ будущего страны, отвечающей ценностям российской цивилизации. По словам Матвиенко, президент РФ Владимир Путин определил этот новый виток развития в Послании Федеральному собранию. Она также подчеркнула, что сегодня наша страна — одна из немногих, кто демонстрирует альтернативу тупиковому пути Запада.
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Председатель КНДР восхитился успехами РФ и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений двух государств.
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