Что говорят пророки и учёные о будущем России в 2024 году Какую судьбу ясновидящие и пророки предрекают России и какие из предсказаний сбываются прямо сейчас — в материале Life.ru. 12 июня, 05:37 Россия обладает такой духовной мощью и святостью, что ей не страшны никакие испытания. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ink Drop

В руках России судьбы мира

Автор теории исторических циклов Григорий Кваша считает, что 2024 год будет "антитрендовым". США окончательно растеряются. Конструкция, которую воздвигали на Ближнем Востоке, рухнет, а с ней рухнет и авторитет Штатов.

Президент Байден имеет все шансы в этом году добить Европу и довести США до гражданской войны. Выборы, которые должны пройти в ноябре, могут развернуть все события мира на 180 градусов.

Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Сейчас на шахматной доске планеты присутствуют три мощных игрока. Это США — дутый гегемон, это Китай и это Россия. 2024 год, по мнению академика РАЕН Кваши, будет подобен 1944 году, когда многие европейские страны из-за русских побед стали буквально переобуваться в воздухе. Наступило резкое отрезвление. Как и тогда, сейчас судьба всего мира находится в руках России.

Мир колеблется в страхе

Русский священник святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францискский в середине XX века предсказал нашей стране грядущее величие.

— Россия восставала раньше, восстанет она и теперь, — говорил он. — Новая великая страна наша нужна не только русскому народу. Она нужна всему миру, от которого уже отошёл дух жизни. Этот мир колеблется в страхе, словно перед колоссальным землетрясением. В вере и покаянии обновится Русская земля и восстанет Святая Русь.

Полюс силы на Земле изменится

Индийская провидица Арчи Набашуман предсказала, что Россия вступает в сложный период. На неё, как на сакральный центр добра и света, обрушатся все силы тьмы, скопившиеся в мире. Но Россия обладает такой духовной мощью и святостью, что ей не страшны никакие испытания. Она не только выстоит, но и освободит другие народы. Она сумеет выйти из матрицы сложившегося мира. Это нарушит расстановку сил, полюса силы изменятся и справедливость будет восстановлена.

Европа, по мнению Набашуман, движется в яму. Разбалансировка сил нарастает. Вскоре она свалится в абсолютный хаос. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Этих событий невозможно избежать, но испытания пойдут во благо России и принесут миру долгожданный покой. А вот Европа, по мнению Набашуман, движется в яму. Разбалансировка сил нарастает. Вскоре она свалится в абсолютный хаос, и Европейский союз распадётся.

Всё закончится за пять лет

Слепой вундеркинд Саша Сулин предсказал, что для нашей страны абсолютно все военные конфликты закончатся в течение пяти лет. Евросоюз ждёт очень крупный скандал. Ни войны, ни конца света при нашей жизни не будет. А в сентябре этого года жителей одной из стран ждёт сильное потрясение. Мальчик сказал, что видит хмурых людей. Но скорбь их продлится всего несколько дней. Всё пройдёт, когда наступит октябрь.

Всё будет Россия!

Прозорливая старица Дарья Шнякина предрекла, что российские воины освободят Украину, Россия объединится с Белоруссией и большая часть Европы станет российской. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Прозорливая старица Дарья Шнякина (монахиня Сепфора), жившая в XX веке в селе Клыково Калужской области, предрекла России войну с Украиной и победу. Она предсказала, что с Украины начнётся большая, серьёзная война и сначала всем, даже внутри страны, покажется, что Россия может проиграть. Но она перевооружит свою армию и выиграет назло врагам. Её армия окажется настолько сильной, что "не станет многих европейских городов и Америки тоже никакой не будет!". Российские воины освободят Украину. Россия объединится с Белоруссией и большая часть Европы станет российской.

Дарья Шнякина предсказывала, что многое будет зависеть от духовной жизни россиян. Будем праведниками — и страшные события пройдут мимо. Будем жить в грехе — и события могут развернуться в худшую сторону.

— Если в России появится царь, а православных станет больше половины, то может статься, что в последние времена, когда миром будет править Антихрист, Россия избежит его печати, — предсказала монахиня.

Авторы Александр Лаврентьев