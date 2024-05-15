Пригожин жив?: Что говорят экстрасенсы о главе "Вагнера" и как это связано с перестановками в Минобороны Нет ДНК, нет раскрытых анализов: экстрасенсы рассказали Life.ru, жив Евгений Пригожин или нет. Есть версия, что тайна "Вагнера" будет раскрыта минимум через 10 лет. 14 мая, 21:33 Евгений Пригожин и Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Лев Бородин, Ura.ru

Какие требования Пригожина сбылись

Главным требованием июньского мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было смещение с должности министра обороны Сергея Шойгу и "наведение порядка" в военном ведомстве. Мятежный бизнесмен даже отправил колонны на Москву, но дипломатическими методами мятеж удалось нейтрализовать.

Не прошло и года, как требования Пригожина стали сбываться. Первой ласточкой стал арест замминистра обороны Тимура Иванова. Затем стало известно, что Сергей Шойгу покинул пост главы Минобороны и был переведён на должность секретаря Совета безопасности. А теперь журналисты узнали о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, который ранее возглавлял Восьмое управление Генштаба ВС России и отвечал за сохранение гостайны. Либеральная общественность сразу же "запела" про 1937-й год, но большинство граждан России отнеслось к происходящему с явным одобрением. А некоторые блогеры уверены: всё происходящее — дело рук Евгения Пригожина. Так может быть, основатель "музыкантов" скорее жив, чем мёртв?

Кто такой Евгений Пригожин?

Бизнесмен Евгений Пригожин был владельцем группы компаний "Конкорд", которая включала предприятия общественного питания, СМИ и строительные фирмы. Однако большая часть россиян знают его как основателя частной военной компании "Вагнер", бойцы которой стали очень популярны во время военных операций в Африке, в Сирии, а затем и на СВО. Особенностью ЧВК было то, что в неё принимали бойцов, имевших судимости. Судимость имел и сам Евгений Пригожин — он "заслужил" её ещё в СССР.

Увы, популярность сыграла с Пригожиным злую шутку. 23 июня 2023 года он предпринял попытку вооружённого мятежа и без особых усилий захватил здание штаба округа в Ростове-на-Дону и выдвинул ряд требований к Министерству обороны. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря вмешательству президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он гарантировал Пригожину и его ближайшему окружению полную безопасность на территории Белоруссии.

Какое-то время после мятежа о Пригожине ничего не было слышно. Считалось, что с территории Белоруссии он уехал в Африку. Однако накануне гибели 23 августа 2023 года бизнесмен вернулся. На частном бизнес-джете Embraer Legacy 600 он летел из Африки через Москву в Санкт-Петербург. Кроме Евгения Пригожина и командира ЧВК Дмитрия Уткина на борту находились ещё восемь человек. В воздухе самолёт взорвался. Почти все погибшие входили в списки украинского сайта "Миротворец", то есть с точки зрения бандеровцев подлежали ликвидации.

Инсинуации по поводу того, что Пригожин жив, начались почти сразу после сообщения о катастрофе. Эту информацию распространили журналисты, которые якобы видели, что Пригожин неоднократно пользовался услугами двойника.

Фотография с прощальной церемонии после гибели Евгения Пригожина. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Версия хакеров про Пригожина

26 сентября 2023 года о том, что Пригожин жив, заявили хакеры из организации Killnet. "Пригожин жив и переживёт всех наших врагов!" — такое сообщение появилось в Интернете. Многие восприняли информацию всерьёз, ведь до этого группа не занималась вбросами. Возможно, лидер вагнеровцев действительно засветился где-то в Сети. Но никаких доказательств в Killnet так и не предоставили. Вопрос, где Пригожин, остался открытым.

Что говорит политтехнолог Соловей*

Иноагент Валерий Соловей* заявил, что в самолёте погиб двойник, а Пригожин якобы спокойно поживает в далёкой Венесуэле. Фото © Telegram / VDSolovey

Тогда же, в сентябре 2023 года, то, что Пригожин живой, предположил иноагент Валерий Соловей*, который заявил, что в самолёте погиб двойник, а Пригожин якобы спокойно поживает в далёкой Венесуэле в роскошном поместье на острове Маргарита. Доказательств, правда, уволенный по политическим мотивам политолог не привёл: видимо, счёл, что ему поверят на слово.

Какая версия о судьбе Пригожина у экстрасенсов

Экстрасенс Зираддин Рзяев считает, что Пригожина убили западные спецслужбы, а вину пытались возложить на Россию.

— Я заранее предсказывал гибель или серьёзное ранение Евгения Пригожина. Этот факт зафиксирован у меня в переписке с журналистами. Это очень серьёзная тема, и говорить просто так об этом я бы не стал. На таком не пиарятся. Это было за два-три месяца до гибели главы "Вагнера", — говорит Рзяев.

Экстрасенс напоминает про интересное совпадение: незадолго до катастрофы он смотрел американский фильм, в котором словно бы описывалась судьба Пригожина. Герой погибал в авиакатастрофе, но потом оказывалось, что он жив. Интересная деталь — его героя "опознавали" по перстню на пальце, а эмблемой его части был череп. Но ясновидящий считает — "он мёртв".

Ещё одна ясновидящая Галина Багирова считает, что Евгений Пригожин погиб в самолёте над с. Куженкино, так как бизнесмен пренебрёг субординацией, его настигла судьба.

— Такое поведение судьбой не прощается, — считает Галина Багирова. — Он пренебрёг самыми важными вещами, нельзя так разговаривать с правительством страны, которая ведёт специальную военную операцию. Несмотря на то что, возможно, он был в главном прав, он нарушил субординацию и забыл, что есть слово "Родина", есть слово "Россия", которые выше всего этого. Он забыл историю нашей страны, которая веками твердит одно: кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет.

Однако не все экстрасенсы уверены, что Пригожин погиб, есть и те, которые считают, что загадка будет раскрыта через 10 лет. Участница седьмого сезона "Битвы экстрасенсов" Альбина Селицкая полагает, что Евгений Пригожин может быть жив.

— Эта тема меня саму очень интересует, — сообщила она Life.ru, — однако сейчас тиражируется очень много фейков, и многие в Интернете спекулируют на этой теме. Вполне возможно, что Пригожин жив. Я сама была свидетелем авиакатастрофы с "Боингом" в Перми и понимаю, что после падения самолёта с высоты на землю и последовавшего за этим пожара опознать его со стопроцентной точностью невозможно. Сделать это можно только по ДНК. Было ли такое опознание? Был ли анализ ДНК? Мы не знаем. Так что пока всё произошедшее остаётся тайной. Как экстрасенс, я считаю, что правду мы узнаем только через девять-десять лет, не раньше. Возможно, эта загадка нужна для каких-то определённых целей. Цели эти, скорее всего, сиюминутные, долго интрига не продержится. Что это за события, мы не знаем. Раздувать из этого какую-то глобальную историю не стоит. Стремительно меняется мир. Ситуация непредсказуема, а влияние на неё Пригожина сомнительно.

Версия блогеров

Блогеры уже не раз заявляли, что в могиле покоится двойник. Об этом якобы свидетельствует тот факт, что на похоронах была не супруга Пригожина, а другая женщина — Ирина Красавина, жена его двойника. На раздумья наводит и эпитафия на могиле. Там начертаны строки Иосифа Бродского: "Как ступлю на порог, не поняв, не решив: ты мой сын или Бог? То есть мёртв или жив?"

Евгений Пригожин во время командировки в Африке. Фото © Youtube

Ещё в качестве довода в пользу того, что Пригожин жив, приводят видео, которое появилось в Интернете уже после гибели. Многие верят: это доказательство того, что владелец ЧВК не погиб. В ролике он сам говорит, что находится в Африке во второй половине августа в выходные. Но во второй половине августа 2023 года было четыре выходных: 19-е и 20-е, а также 26-е и 27-е. То есть снова не очень понятно, о каких днях идёт речь.

Как Пригожин мог повлиять на ситуацию в Минобороны

Задержанный Тимур Иванов. Фото © ТАСС / Московские суды общей юрисдикции

Если помните, главным посланием Пригожина во время марша на Москву было требование навести порядок в Министерстве обороны с "зажравшимися чиновниками". В Сети также гуляет версия, что Пригожин перед своим исчезновением мог передать в спецслужбы материалы, которые в течение последних лет собирал на ряд высших офицеров МО.

Поэтому блогеры обсуждают версию, что именно это и послужило толчком к отставке Шойгу, расследованию дела против генералов Тимура Иванова и Юрия Кузнецова. Мол, это и привело к их последующему аресту. В общем, поживём — увидим.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Александр Лаврентьев