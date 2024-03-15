Предсказания сбываются: Что обещают России пророки со всего света и чем закончится противостояние с Западом К чему готовили Россию и мир провидцы из разных эпох и как проявляются их прогнозы о глобальной войне — в материале Life.ru. 15 марта, 01:01 Обложка © Shutterstock

Греческие старцы: НАТО хочет воевать с Россией в Турции

Греческие старцы уверены: третья мировая война начнётся в конце 2024 года либо в начале 2025-го. Например, старец из Аграфы Панайотис Циолис предсказал, что Эрдоган вот-вот падёт, а его сменщики не будут обладать должной ответственностью. Они перекроют для России проливы, и дружба между русскими и турками испарится. Предлогом для вступления в войну для России станет вторжение турок в Грецию и их нападение на Сирию. Так как Турция — член НАТО, на помощь ей будут посланы войска европейских государств. Они катком пройдутся по Греции.

Когда старца спрашивали, когда всё это будет, отец Панайотис отвечал, что сразу после того, как дорога между Домокосом с Ламией будет построена. В феврале 2024 года "дорога № 3" уже завершена на 98%. Несколько лет назад Панайотис уже предсказывал войну на Украине и военные действия в Палестине. Греции же он предсказал голод и беды от натовских военных: греков будут убивать за то, что они христиане.

Служба в греческой православной церкви в Афинах, Греция Фото © Shutterstock

Согласно его пророчеству, войска НАТО перебросят в Турцию сотни тысяч своих солдат и введут сотни кораблей в Средиземное и Чёрное моря. Однако русские победят, после чего греки на правах ущемлённого государства тоже зайдут в Константинополь.

Но тут надо отметить, что возвращение потерянной шесть веков назад столицы Византии — особый пунктик греческого духовенства. При этом высказывания греческих монахов далеки от дипломатических. У греков какие-то свои счёты с русскими: очевидно, они считают, что тоже не получили от нашей страны каких-то уступок. "Русские в этой войне будут работать на нас!" — так высказываются монахи. Кстати, известный афонский старец святой Паисий считал, что Константинополь будет возвращён ровно через 600 лет после падения. Но это никак не 2024 год — столица Византии пала в 1453 году.

Монах Стефан из Сербии: цунами на Западе

Живший в XX веке православный монах из Сербии Стефан Карульский предсказал, что будет прямое столкновение между Россией и войсками альянса. "Штаты мечтают стать сильнее всех, сильнее России, но эти мечты не сбудутся, — предсказал он. — Зависть заведёт врагов в тупик и бросит их солдат в кровавое побоище, из которого Россия выйдет абсолютным победителем". Известны и довольно загадочные высказывания старца о том, что Штаты и Европа могут пострадать от какого-то серьёзного катаклизма, связанного с водой: многие города будут смыты страшным цунами. Возможно, всё дело будет заключаться в нашем "Посейдоне"? А может быть, случится природная катастрофа.

Провидец Стефан Карульский. Фото © Pravoslavie.ru

По пророчествам монаха, уже через год, в 2025 году, США потеряют лидирующее положение в мире. Экономическое положение гегемона будет столь ужасно, что начнётся Великий исход — американцы побегут в Россию.

Провидец Кейси: Нью-Йорка не будет

Любопытно, что предсказания серба перекликаются с видениями американского провидца Эдгара Кейси. Тот тоже предсказывал США конец от масштабной природной катастрофы и верил, что Восточное побережье США будет стёрто с лица земли океанскими волнами, а Нью-Йорк исчезнет.

Однако провидец не исключал возможности прямого столкновения двух держав. К войне, по его мнению, могут привести военные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке: в Турции, Сирии, Египте и Ливии. Он предсказал, что перед этим на Ближнем Востоке возникнет новое религиозное течение. Напряжение начнёт расти с 2020 года. В общем, так всё и происходит.

Математик Седик Афган: будет война технологий

Знаменитый афганский математик Седик Афган, предсказывающий будущее мира по математическим формулам, считает, что прямое противостояние НАТО и России может произойти лишь в том случае, если Запад не исправит себя. Он предсказывает лишь новую холодную войну — войну санкций и экономик. Россия будет соперничать с США в космосе и в технологиях. 2025 год, с точки зрения математика, будет решающим — мир в этот год полностью изменится.

Афонский старец Георгий: будет семь войн

Ещё один греческий монах, старец Георгий, в 2008 году предсказывал, что мир ждёт семь войн и каждая будет масштабнее предыдущей. Теперь уже очевидно, что первая война — это вторжение Грузии в Южную Осетию. Вторая — это конфликт на Украине, начавшийся в 2014 году. Третья — нападение Израиля на сектор Газа. Четвёртый конфликт вспыхнет на Балканах. Против Хорватии, Албании, Боснии и НАТО будут воевать сербы при поддержке России. Пятой войной, вероятно, может стать вторжение Турции в Грецию. Шестой будет война России с Польшей и Чехией. После победы России США попытаются уничтожить нашу страну, применив ядерное оружие, но Россия сумеет противопоставить новейшие виды системы ПВО и ещё не известные миру системы вооружений — это и будет седьмая война. В результате последнего конфликта США будут уничтожены.

Старец Зосима: Россия столкнётся с НАТО на Украине

Какие события предсказывают Украине. Фото © ТАСС / Коновалов Алексей

Первый конфликт с НАТО донбасский монах Зосима (Сокур) предсказывал на территории Украины. Он предвидел и тяжелые события 2014 года, и СВО, и разграбление Киево-Печерской лавры. Предупреждал, что Турция будет долго колебаться, но в конце концов предоставит свои аэродромы для натовской авиации, а свои порты — для военных кораблей альянса. Именно в воздухе над Украиной впервые пройдут воздушные бои российских боевых асов с пилотами НАТО. А когда победа русских станет очевидна, НАТО начнёт бомбить Киев.

Авторы Александр Лаврентьев