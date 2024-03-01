Откровения провидцев: Прогнозы астрологов и пророков о конце СВО, конфликте с НАТО и новой пандемии Почему предсказания астрологов, ясновидцев и экстрасенсов о судьбе конфликта на Украине, противостоянии с НАТО начинают сбываться, меняя мир и реальность. 29 февраля, 21:43 Предсказания об окончании СВО и конфликте России и НАТО. Обложка © Shutterstock

Провокации НАТО и возможность третьей мировой

Страны НАТО не остановятся в 2024 году накачивать Украину оружием, считает экстрасенс Дарья Миронова. Российская военная операция на Украине продлится ещё около двух-трёх лет. Понимание, что пора садиться за стол переговоров, может прийти к Европе и США только в 2025 году, считает она. В 2024-м не исключены провокации Североатлантического альянса на территории бывшей УССР.

Миронова призвала внимательно отнестись к ситуации в сфере морской безопасности. Запад будет делать ставку на уничтожение российского флота, полагает экстрасенс. Переломного момента в СВО не стоит ждать раньше апреля 2025 года.

Военные учения НАТО Brilliant Jump 2024 в Польше. Фото © ТАСС / EPA / Marcin Bielecki

О чём предупреждали провидец и пастор

Провидец Готфрид фон Верденберг из Австрии в начале 90-х годов прошлого века предсказал третью мировую войну и её глашатая — "звезду", которая приблизится к Земле. Её появление вызовет огненный метеоритный дождь, и планету захлестнут пожары. Ясновидец считал, что это случится летом. В десять часов утра солнце померкнет, землю покроет туман, небо станет чёрным, но звёзды видно не будет. Затем на землю с запада и севера прольётся огненный дождь. Он будет бесшумным, но через каждые 100 метров поверхность земли будут осыпать метеориты, которые станут источниками пожаров.

Также атомный апокалипсис предсказывал и американский протестантский пастор Бринкли в конце XX века. По его словам, грядущая ядерная война начнётся на Украине. На её территорию упадёт восемь бомб. Он называл такие города, как Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Херсон, Донецк, Луганск и Запорожье. Пастор объяснял, что Львов станет столицей Украины, а Киев уйдёт в небытие. Удары придутся с Запада. В ответ на свою агрессию города США тоже будут подвержены ударам: Вашингтон, Балтимор, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Кливленд, Детройт, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Что говорит Глоба о Зеленском и экономике США

Астролог Павел Глоба считает, что в 2024 году для России начнётся период, предшествующий расцвету страны в будущем. Следующие 20 лет станут для нашей страны годами уверенного роста. Это будет проходить при росте активности Солнца, которая спровоцирует взрывы социального недовольства во многих странах мира.

Глава киевского режима Владимир Зеленский может лишиться должности, считают провидцы. Фото © ТАСС / EPA / Mads Claus Rasmussen

НАТО приложит все усилия, чтобы перевести спецоперацию на Украине в формат реальной войны, этого будут добиваться в США. При этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому придётся уйти со своего поста, а новый лидер США нанесёт по экономике собственной страны такой удар, который Штаты уже не выдержат.

В одном из предсказаний 2023 года астролог Павел Глоба предрекал конфликт России и НАТО. По его словам, речь идёт об угрозе применения тактического ядерного оружия либо подрыва, например, атомной электростанции. Столкновения с войсками НАТО Глоба опасается осенью 2024 года.

Новая пандемия осенью и сокращение поддержки Киева

Индийский юноша-астролог Абигья Ананд считает, что в 2024 году из тайных лабораторий снова выпустят на волю новый микроб, который загонит людей в условия пандемии. Это случится к концу осени, и людям придётся вернуться к жизни в ограничениях. Он также считает, что сокращение западной помощи Украине начнётся уже во второй половине 2024 года. После чего Незалежная начнёт бастовать.

Окончание СВО

По мнению астролога Тамары Глобы, специальная военная операция на Украине закончится в 2024-м благодаря договорённостям. Все стороны конфликта займут выжидательную позицию. Однако проблемы обострятся позднее — уже в 2029–2031 годах. Окончательное перемирие настанет лишь в 2032 году.

Что говорят об окончании СВО экстрасенсы. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Об окончании конфликта на Украине говорила и болгарская провидица Ванга. Он должен завершиться союзом трёх славянских государств, которые укрепят свою мощь и будут процветать. И если учесть, что Союзное государство уже имеет практически общую оборону границ, то вступление третьей силы по частям или целиком не за горами.

— В конфликт между Москвой и Киевом будут втянуты другие государства. В итоге Украине и России придётся объединиться, так как дальше страны будут ждать большие перемены, — обещал также советский экстрасенс Вольф Мессинг, предрекая конфликт Запада и России в XXI веке.

Ясновидящий Кшиштоф Яцковский, предсказавший в своё время авиакатастрофу, в которой погибнет руководство его страны, спрогнозировал лишение Варшавы суверенитета и трансформацию европейской карты. По его словам, вскоре после череды конфликтов и противостояния России и блока НАТО Евросоюз распадётся, а на его месте возникнет три новообразования. В одну из этих стран и войдёт Польша.

Такой трансформации географических границ будет способствовать военный конфликт на Украине, утверждает экстрасенс. Нападение на Польшу вызовет проблемы в центральных и восточных областях страны. При этом штурмовать Варшаву будут из Белоруссии. Ещё тогда, в 2021 году, он назвал будущий конфликт Незалежной не внутриукраинским, а мировым. И действительно, на полях бывшей УССР теперь сражается весь сплав НАТО и наёмников со всех уголков планеты. А причиной нападения станут постоянные провокации Варшавы, утверждает польский провидец.

Авторы Мари Медведева